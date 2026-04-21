【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 任天堂は、amiibo「フウカ[レイダース]」「マンタロー[レイダース]」「ウツホ[レイダース]」を7月23日に発売する。価格は未定。 amiibo「フウカ[レイダース]」「マンタロー[レイダース]」「ウツホ[レイダース]」は、同日発売のNintendo Switch 2用ソフト「スプラトゥーン