サンリオは21日、自社パブリッシングによるゲームブランド「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」を立ち上げ、第1弾として、今年秋に家庭用ゲームソフト『サンリオ パーティランド』を発売すると発表した。Nintendo Switch／Nintendo Switch 2向けのパーティゲームとなる。【画像】「Sanrio Games」ブランドコンセプトムービーよりサンリオは、昨年5月には長期ビジョン「みんなを笑顔に導く灯台に」を発表し、「グローバルIPプ