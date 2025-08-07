昼も夜も時間を忘れる大人の隠れ家。こだわりのカクテルとアルコールスイーツで、心ほどけるひとときを（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』情報をお届け。今回は、昼も夜も「夜」を楽しめる大人のためのカフェバーをご紹介します。

yoL（東京・渋谷）

Mango Frozen 写真：お店から

2025年5月、渋谷駅から徒歩5分ほどの場所に、昼も夜も「夜」を楽しめる大人のためのカフェバー「yoL（ヨル）」がオープンしました。アルコールスイーツやカクテルを中心に、軽いおつまみメニューも提供します。同店は、2022年に渋⾕・道⽞坂上にオープンした、⾳楽とカクテルを楽しめるミュージックバー「SOUND BAR HOWL」の姉妹店となります。同店でマネージャーを任されるのは、「SOUND BAR HOWL」のオープニングスタッフとして⽴ち上げに携わり、現場での業務を通して徐々に役割の幅を広げてきた方。現在も⽇々学びながら、新たな挑戦に向き合っているそうです。

ゆったりとした時間が流れる店内 写真：お店から

新店舗は渋谷・センター街の中心にありながら、店内に一歩足を踏み入れれば、そこは都会の喧騒を忘れさせてくれる静かな隠れ家。同店は「昼も夜、夜はさらに深く」をコンセプトに、時間を問わず心が休まる「All day night atmosphere（⼀⽇中夜の雰囲気）」な空間を提供しています。店内は、暗がりの中にぬくもりを感じる照明が灯り、シックで落ち着いた雰囲気。モダンでスタイリッシュでありながら、気取らずカジュアルに過ごせるのも魅力のひとつです。客席はバーテンダーとの会話を楽しめるカウンター席をはじめ、デートやちょい飲みにも利用しやすいハイテーブル、ゆったりくつろげるテーブル席やソファ席まで全26席。多様なシーンに対応しています。

カウンター 写真：お店から

店舗デザインは磯野達也⽒、ネオン照明は市川⼤翔⽒による特殊ガスを⽤いたアートネオンを採⽤。⾳響設計はValkyrie - Sound Reinforcementが手がけ、店内BGMはDJ陣がシーンに合わせてセレクト。空間、照明、⾳響すべてにこだわり抜いた“上質な当たり前”が、訪れる人に静かな感動をもたらします。

Mix Berry Frozen 写真：お店から

⼈気No.1のスペシャリティカクテル「Mix Berry Frozen」1,400円は、⽢酸っぱいミックスベリーに、ライチとパッションフルーツのリキュールを合わせた、フルーティな⼀杯。

Matcha Martini 写真：お店から

「Matcha Martini」1,300円は、丁寧に点てた抹茶をベースに仕上げた、和と洋が交差するショートカクテル。繊細な泡⽴ちと、なめらかでまろやかな⼝当たりが特徴です。上品な苦みとほのかな⽢みが⼝の中にゆっくりと広がり、冷やしたグラスから立ち上る香りとともに、涼やかな余韻を楽しめます。

⼩夜（Sayo） 写真：お店から

「⼩夜（Sayo） 」1,300円は、東京蔵前に蒸留所を持つジャパニーズクラフトジンの注目ブランド「エシカル・スピリッツ」の「LAST ELEGANT」を使用。⿃取・千代むすび酒造の酒粕をベースに、ラベンダーやピンクペッパーなどのボタニカルで紡ぎ出した華やかでフローラルな香りのジンです。抹茶とミルクのジェラートと組み合わせることで、大人の味わいに仕上げた、スイーツ以上カクテル未満の逸品です。

選べる2種の半⽉トースト 写真：お店から

さらに12〜20時のカフェタイム限定で登場した「選べる2種の半⽉トースト」1,300円もおすすめ。エビ＆アボカド、ツナ＆クリームチーズ、モッツァレラ＆トマト＆バジルの3種から選べる軽食で、1,800円でドリンクセットにもできます。カフェタイムは未成年の方も利⽤可能で、モクテル（ノンアルコールカクテル）やスイーツなど、多彩なメニューが揃います。

カフェタイムには丸窓から光が差し込み良い雰囲気 写真：お店から

大人が自分のペースでくつろぎながら、日常を少しだけ忘れられるような「yoL」。昼も夜も深夜も、特別な時間を過ごしに訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

終夜（yomosugara） 出典：yamay630さん

『スタイリッシュで大人な雰囲気の中でカフェタイムをさせて頂きました。

頂いたものは…

◆終夜(yomosugara)

ブルーノマーズがプロデュースするプレミアムラムSelvaRay Chocolat、非常に風味高く味わい深いGELATERIA GELABOのピスタチオジェラートのマリアージュ。バニラが合わさり素材の風味を最大限に活かした濃厚な味わいは大人の〆に相性抜群です。

北海道で作られるGELATERIA GELLABOの濃厚なピスタチオアイス。バニラアイスも添えられグラノーラが敷かれたプレートです。

お好みでチョコレートラムをかけて食べるというもので香り豊かで風味良く美味しさが増しました。

コーヒーと共に美味しいカフェタイムでした』（yamay630さん）

（手前）Mango Frozen、（奥）Mix Berry Frozen 出典：ササグルメさん

『【注文した物】

・小夜（sayo） \1,300

・ミックスベリーフローズン \1,400

・マンゴーフローズン \1,400

・抹茶マティーニ \1,300

・ロゼアイランド \1,200



お通し

→ピーナッツ盛り合わせ



☆ちょこっと感想☆

今回は店名にもある『夜』を楽しめる隠れ家バーに行ってきました。都会の喧騒を感じない落ち着いた店内の雰囲気は最高です。パティシエ考案のアルコールを使ったジェラートやお洒落なカクテルをいただいてきました。



・小夜（sayo）

北海道直送の濃厚なジェラートと東京蔵前で蒸留されたクラフトジンを合わせたパティシエ考案の新感覚ジェラート。抹茶とバニラのジェラート、そして沢山のフルーツが食べ応えもあって美味しい。少し食べたらジンを入れてマリアージュを楽しめて、大人な味わいに変化し最高。



・ミックスベリーフローズン

ここでしか味わえない限定シグネチャーカクテル。一口飲んだ瞬間、ベリーの爽やかな酸味と甘みが広がる。見た目も可愛らしく、写真映えもバッチリ。



・マンゴーフローズン

こちらも限定シグネチャーカクテル。とろけるような甘みと、後味さっぱりの絶妙バランス。フルーティーで飲みやすくて、暑い夏にぴったり。



・抹茶マティーニ

目の前で一杯ずつ抹茶を点ててくれる抹茶マティーニ。抹茶の香りがふわっと広がって、まさに五感で楽しめる一杯。程よい苦味とカクテルのまろやかさのバランスが絶妙。



・ロゼアイランド

こだわりの泡盛『島唄』を使った、上質な味わいのカクテル。グアバのフルーティーな香りとやさしい甘みがふわっと広がって、とっても爽やか。泡盛のイメージが変わるような新感覚の一杯。



他にもカクテルのバリエーションが本当に豊富で、どれにしようか迷うほどです。どの一杯にもこだわりが感じられて、大人のための憩い場ってこういうことかもですね。



さらに店内のネオンは、ネオン管専門の現代アーティストによるもので、自分で電圧を調整できて、光の表情が変わるユニークなギミックです。

アートとカクテル、両方楽しめる特別な時間が過ごせました。また行きたいです』（ササグルメさん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆yoL住所 : 東京都渋谷区宇田川町30-2 ケゼットハウス 3FTEL : 050-5456-1862

文：佐藤明日香

