曳舟の住宅街にひっそりと佇む自家焙煎カフェ『CafeSucre（カフェシュクレ）』。2004年のオープン以来、スペシャルティコーヒーの専門店として愛されてきた名店が、2024年12月に店内をリニューアルしました。

お店の前を通りがかるたびに気になっていて、今回ついにその扉を開いてみました。まず、お店に入ると、まず目に飛び込んでくるのは、壁沿いにずらりと並ぶコーヒー豆やグッズの物販棚。軽井沢にある自社焙煎所で丁寧にローストされた豆たちは、香りも表情も豊かで、すーっと大きく深呼吸したくなる、心地の良い香りが広がっていました。

十数席ほどの小さな空間ですが、木のぬくもりにつつまれ、研ぎ澄まされた空気感をまとっていまいた。少し緊張しながら着席し、テーブルのメニュー表に目を通すと、豆の産地や精製方法、フレーバーの特徴までしっかりと記載されており、安堵とともにじっくりと好みのコーヒーを選ぶことができました。

選んだのは、酸味控えめな「メキシコ シエラ・アスール」

著者が選んだのは、酸味少なめの「メキシコ シエラ・アスール」。

豆を挽く音、お湯が静かに注がれていく音、そして立ちのぼる香り、一連の所作をカウンター越しに眺める時間から楽しめるのがこの店の醍醐味です。

提供さた、ころんと丸いフォルムのマグカップも愛らしく、口当たりは柔らかく、じんわりと広がる甘みとコク、ほのかな苦味が心をほどいてくれるようでした。

「ベリー＆ベリーワッフル」990円

ドリンクと一緒に頼んだのは、「ベリー＆ベリーワッフル」。焼き立てのワッフルの上には、バニラアイスとふんわりホイップ。甘酸っぱいベリーソースとブルーベリーが散りばめられ、心が浮き立つような元気のでる味わいでした。

自宅用に豆を購入する際も、「酸味少なめで、おすすめはどれですか？」と尋ねると、スタッフの方が丁寧に応えてくれ、その場で豆も挽いいただきました。おいしいコーヒーが身近にあるって、それだけで幸せですね。

（撮影・文◎乃々）

●SHOP INFO

CafeSucre（カフェシュクレ）

住：東京都墨田区東向島2-31-20

TEL：03-3613-7551

営：10：00～19：00（L.O.フード18：00／ドリンク18：30）

休：火曜