歌手・ BoA の公式サイトが、15日までに更新。ひざの痛みが悪化したことから、病院で診察を受けた結果、手術をともなう治療が必要な骨壊死との診断を受け、9月から予定していたライブツアーを中止すると発表した。サイトでは「 BoA は最近膝の痛みが悪化したことにより受診した病院にて、手術をともなう治療が必要な骨壊死との診断を受けました。症状の進行を防ぐため無理な運動、特にダンスのような激しいパフォーマンスを控え、早急に手術を受けなければならないというこの度の診断を受け、手術を受ける運びとなりました。つきましては、2025年9月より開催を予定しておりました『 BoA LIVE TOUR 2025(仮)』は、やむを得ず中止とさせていただきます」と報告。

続けて「本件につきましては、アーティストの健康を最優先に考慮した結果となりますので、何卒ご理解賜りますよう重ねてお願い申し上げます。今後も BoA の健康と安全を最優先に、治療と回復に専念できるよう最善を尽くしてまいります」としている。■報告全文 BoA LIVE TOUR 2025(仮)』公演中止・払戻に関するお知らせいつも BoA への温かい応援、誠にありがとうございます。2025年9月より開催を予定しておりました『 BoA LIVE TOUR 2025(仮)』につきまして、ご案内いたします。 BoA は最近膝の痛みが悪化したことにより受診した病院にて、手術をともなう治療が必要な骨壊死との診断を受けました。症状の進行を防ぐため無理な運動、特にダンスのような激しいパフォーマンスを控え、早急に手術を受けなければならないというこの度の診断を受け、手術を受ける運びとなりました。つきましては、2025年9月より開催を予定しておりました『 BoA LIVE TOUR 2025(仮)』は、やむを得ず中止とさせていただきます。また、本件にともない8月に開催される『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』に関しましても、 BoA の出演を見送らせていただくこととなりました。突然のお知らせにより、ご心配をおかけし誠に申し訳ございません。公演を心待ちにしてくださった皆様におかれましては、多大なるご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。 BoA LIVE TOUR 2025(仮)』のご購入いただいたチケットは全て払い戻しをさせていただきます。お手数ではございますが、下記の払い戻し期間、および払い戻し方法をご確認の上、お手続きをお願いいたします。なお、『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』は予定通り開催いたします。『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』に関しましてはご返金対応ができかねますので、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。<中止公演> BoA LIVE TOUR 2025(仮)』2025年9月20日(土) 【大阪】森ノ宮ピロティホール2025年9月21日(日) 【大阪】森ノ宮ピロティホール2025年9月27日(土) 【福岡】福岡国際会議場 メインホール2025年11月1日(土) 【東京】国立代々木競技場第一体育館<払い戻し期間>2025年7月16日(水)13:00〜2025年7月30日(水)23:59<払戻方法>下記「払戻方法照会ページ」より、チケットの[注文番号]をご入力の上、払戻方法と注意事項をご確認いただき、必ず期間内にご自身でお手続きを行ってください。【払戻方法照会ページ】https://refundverify.y-tickets.jp/【注文番号の確認方法】・チケット当選メール・入金完了メール・本公演についての払い戻し案内メール・申込状況確認ページ※各種メールはチケット購入時にご登録のメールアドレスにお送りしております。※期間を過ぎますと、払い戻しは出来なくなります。お時間に余裕を持ってお手続きいただけますようお願いいたします。<お問い合わせ>チケット事務局 返金窓口 https://info2.y-tickets.jp/inquiry_refund/input※問い合わせフォームに銀行口座や払い戻し希望のご連絡をいただいても、払い戻し完了にはなりません。※回答には数日お時間をいただきます。払い戻し期間内に余裕をもって、チケットをご購入いただいたご本人様よりお問い合わせください。また、『 BoA LIVE TOUR 2025(仮)』、および『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』のファンクラブ最速チケット先行時に実施いたしましたファンクラブ入会キャンペーンにつきましても、やむを得ず中止とさせていただきます。何卒ご理解いただけますようお願いいたします。なお、各対象期間中の新規ご入会者様へのプレゼントは内容を変えて実施させていただく予定です。詳細は対象者様へ後日お知らせいたします。本件につきましては、アーティストの健康を最優先に考慮した結果となりますので、何卒ご理解賜りますよう重ねてお願い申し上げます。今後も BoA の健康と安全を最優先に、治療と回復に専念できるよう最善を尽くしてまいります。