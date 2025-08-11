8·î9Æü¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡¦BoA¤¬¡¢¡Øwith MUSIC¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖGood for U¡×¤ä¡ÖJEWEL SONG¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¿ê¤¨¤Ê¤¤²Î¾§ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿BoA¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢2001Ç¯5·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2002Ç¯¤Ë¤Ï¡ØVALENTI¡Ù¤Ç¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½Ð±éÃæ¡¢SMAP¤¬¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿BoA¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡Ê