¹â¹»ÁíÂÎ¡¢ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼1²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¡ª¡ÈÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¡ÉÁ°¶¶°é±Ñ¤Ï¹âÀî³Ø±à¤È½éÀï¡Ä7·î26Æü³«Ëë

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ÆàÎÉ°é±Ñ(ÆàÎÉ) vs Î©ÀµÂçÞÄÆî(Åçº¬)

Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ) vs ¹âÀî³Ø±à(»³¸ý)

´Ý²¬(Ê¡°æ) vs ÂçÄÅ(·§ËÜ)

ÆÁÅç»ÔÎ©(ÆÁÅç) vs »ÍÆü»ÔÃæ±û¹©(»°½Å)

¶Í°þ³Ø±à(¿ÀÆàÀî­¢) vs µþÅÔµÌ(µþÅÔ)

ÈÓÄÍ(Ê¡²¬) vs ½¤ÆÁ(Åìµþ­¢)

ÉÙ»³°ì(ÉÙ»³) vs »¥ËÚÂçÃ«(ËÌ³¤Æ»)

Âçºå»ºÂçÉí(Âçºå) vs ÂçÊ¬Äáºê(ÂçÊ¬)

ÄëµþÂç²Ä»ù(´ôÉì) vs ÂìÀîÆó(Ê¼¸Ë)

¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë) vs »³·ÁÃæ±û(»³·Á)

´¨Àî(¹áÀî) vs À¥¸ÍÆâ(¹­Åç)

º´ÌîÆüÂç(ÆÊÌÚ) vs Æü¾Ï³Ø±à(µÜºê)

Î©Ì¿´Û¼é»³(¼¢²ì) vs º´²ìÅì(º´²ì)

À¹²¬¾¦(´ä¼ê) vs »³Íü³Ø±¡(»³Íü)

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À»ÏÂ³Ø±à(µÜ¾ë) vs ²¬»³³Ø·Ý´Û(²¬»³)

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