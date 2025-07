夏の東京ディズニーリゾートでは、“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”を開催。

東京ディズニーシーでは、水と音楽とダンスで盛り上がるびしょ濡れショー『ドックサイド・スプラッシュ・リミックス』を上演☆

「ミッキー&フレンズ」登場し、夏の暑さを吹き飛ばすノンストップ・ダンスフェスティバルが繰り広げられます!

東京ディズニーシー『ドックサイド・スプラッシュ・リミックス』

開催日:2025年7月1日(火)〜

公演場所:東京ディズニーシー ドックサイドステージおよびその周辺

公演時間:約20分(1日3回公演/夕方〜夜)

出演キャラクター:「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「グーフィー」、「プルート」、「チップ」、「デール」、「クラリス」

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロントにあるドックサイドステージとその周辺で『ドックサイド・スプラッシュ・リミックス』を公演。

「ミッキー&フレンズ」が、びしょ濡れ必至のパフォーマンスを繰り広げるダンスフェスティバルを実施。

火花と水しぶきが舞い、熱気と爽快感に包まれる夏限定のプログラムです☆

オープニング

「ミニーマウス」、「デイジーダック」、「クラリス」がステージに登場し、

このフェスティバルのメッセージソングを歌い始めます。

そこにテーマソングが重なり、

キャラクターたちが次々に登場。

「ドナルドダック」、

「グーフィー」と続き、

最後に「ミッキーマウス」がS.S.コロンビア号の上段から登場すると、

会場のテンションは最高潮に!

ダンサーたちと共に盛大なオープニングのダンスナンバーが繰り広げられます☆

「グーフィー」と「プルート」のワイルドなパフォーマンス

続いて「グーフィー」が

ワイルドな衣装で登場し、

「プルート」と共に

火花の演出で会場をヒートアップさせます。

ゲストの手振りや掛け声「ドックサイド・ドックサイド・ドックサイド・スプラッシュ」に応じて、

次々と火花が増えていきます!

やがて「ドックサイド・スプラッシュ!」という掛け声とともに、大量の水が一斉に放出されます☆

「ドナルドダック」、「チップ」、「デール」のコミカルな水撒き

声の主は「ドナルドダック」!

そして「チップ」と「デール」も登場し、

会場をさらに盛り上げます。

男性ダンサーがリズミカルなステップダンスを披露し、それに続く形で3キャラクターもステップで応戦。

コミカルかつパワフルなパフォーマンスでゲストを魅了します。

ポップなガールズステージ

再び「デイジーダック」と「クラリス」が登場し、

ランウェイの先端で

歌を披露。

そこに現れるのが現代的でカラフルな衣装に着替えた「ミニーマウス」と女性ダンサーたち!

ポップで可愛らしく元気いっぱいのステージで、

場内の雰囲気をガラリと変えます。

リミックス版『ジャンボリミッキー』

次に流れてくるのは、リミックス版の『ジャンボリミッキー』!

クールなビートのアレンジで、「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」たちキャラクターもダンサーも、

そしてゲストも一体となってダンス!

火花と水しぶきがリズムに合わせて放たれ、ショーはいよいよクライマックスへ☆

フィナーレ

エネルギッシュなクラブミュージック調にアレンジされたテーマソングが流れ、

ステージ全体が光と水で彩られます。

ホースを持ったダンサーも加わり、

ランウェイ全体に水をまき散らす大放水!

「ミッキーマウス」の

「ドックサイド・スプラッシュ!」の合図で火花と水が一気に放出され、フィナーレへ!

エンディング

ショーが終わったかに見えたその時、

「ドナルドダック」が再登場☆

火花と水を自在に操り、

観客をびっくりさせるサプライズ演出を行い、会場を後にします。

夏の暑さを吹き飛ばすダンスフェス!

東京ディズニーシー『ドックサイド・スプラッシュ・リミックス』の紹介でした。

