¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÆ±¹ÔÈòÆñ¤¬²ÄÇ½¤Ê»ØÄêÈòÆñ½ê¤òÃÏ¶è¤´¤È¤Ë¥Þ¥Ã¥×·ÇºÜ¡ª¥»¥é¥Õ±ÝËÜ¡ÖÀî¸ý»ÔÆ°ÊªÉÂ±¡MAP¡×Âè3ÈÇ

セラフ榎本は川口市内の様々な動物病院を紹介した「川口市動物病院MAP」第3版を発行しました。

セラフ榎本「川口市動物病院MAP」第3版

サイズ :A5

ページ数 :52ページ

設置場所(無料配布):川口市役所鳩ヶ谷庁舎(保健所生活衛生課)、川口市役所本庁舎、川口駅前行政センター、東川口駅前行政センター、川口市保健所(前川)

内容 :川口市内の地区ごとの動物病院マップ、動物病院の詳細(所在地・電話番号・診療動物・休診日・駐車場有無・特徴・HPの2次元バーコードなど)、指定避難所マップ、往診専門・対応の動物病院、ペットコラム、ペットプロフィール

監修 :川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係

発行元 :株式会社セラフ榎本

※MAPには掲載許可がきた動物病院のみ掲載しています。

セラフ榎本は川口市内の様々な動物病院を紹介した「川口市動物病院MAP」第3版を発行。

市内の動物病院を幅広く紹介した「川口市動物病院MAP」を年1回企画・制作しています。

第3版となる今回は、ペットとの同行避難が可能な指定避難所を地区ごとにマップとして新しく掲載し、ペットコラムにもペットの防災に関する記事を追加しました。

また、動物病院の詳細全てをアイコン化し1ページにまとめ、全体的にカラフルで明るいデザインにしたことで目につきやすく、思わず手に取りたくなるようなマップです。

内容一部抜粋(戸塚地区3〜6ページ、ペットコラム45・46ページ)

発行にあたりご協力いただいた川口市役所鳩ヶ谷庁舎(保健所生活衛生課)には7月上旬より設置されており、その他川口市役所本庁舎、川口駅前行政センター、東川口駅前行政センター、川口市保健所(前川)にて7月中旬以降順次設置される予定です。

