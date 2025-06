脳汁屋台＆メニュー第1弾公開！脳汁横丁

マルハンの東日本カンパニーは、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、“イキすぎた愛と混沌のフードフェス”『脳汁横丁(のうじるよこちょう)』を2025年7月4日(金)から7月6日(日)までの3日間、「ベルサール秋葉原」にて開催します。

脳汁横丁

開催日程 :2025年7月4日(金)-7月6日(日)

営業時間 :11:00-20:00

開催場所 :ベルサール秋葉原 1F HALL+EVENT SPACE

〒101-0021

東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F

アクセス :「秋葉原駅」電気街北口徒歩3分(JR線)、

「秋葉原駅」A3出口徒歩5分(つくばエクスプレス)

「秋葉原駅」2番出口徒歩6分(日比谷線)

「末広町駅」1又は3番出口徒歩4分(銀座線)

主な実施内容:脳汁が出るオリジナルのフード&ドリンクが楽しめる飲食ブース

DJライブをはじめ、脳汁をテーマにしたステージエリア

脳汁感あふれる非日常な空間演出

脳汁が出るゲームなどが楽しめる体験ブースや展示ブース

入場料 :無料(フード、ドリンク、オリジナルグッズは購入が必要)

入場は無料(フードやドリンク、グッズの購入は有料)。

脳汁横丁_メニュー発表第1弾

◎「最狂クリエイター」とのコラボレーションから生まれた多彩な脳汁メニュー

「脳汁横丁」では、さまざまなジャンルで活躍する話題のクリエイターとコラボレーションした「脳汁屋台」を展開します。

合計10の屋台では、それぞれのクリエイターの個性があふれるオリジナルメニューを販売。

脳がよろこぶ「脳涼祭」にぴったりのフード&ドリンクです。

それぞれのクリエイターのクリエイティビティが反映されたメニューは、味はもちろんのこと、思わず写真を撮りたくなるビジュアルや、五感をフル回転して楽しむ唯一無二の食体験を味わうことができます。

光、音、色彩で脳を刺激する異次元空間で、ぜひ好奇心のおもむくままにお好みの脳汁グルメを楽しめます。

巨大な脳みそが鎮座するやぐらを中心にLEDやネオンの光で、脳汁を表現した異世界空間が広がります。

大量の提灯を並べてプロジェクションマッピングする「提灯マッピングステージ」では多数のDJやアーティストも出演予定。

◎アイスマン福留 監修「魅惑のアイスだんご」

日本初のアイスクリーム評論家「アイスマン福留」がプロデュースする“おだんご”の正体は、冷たくとろけるミニ雪見だいふく!?串に刺して、ホイップやフルーツ、あんこ、チョコ、天かすなどを贅沢にトッピング。

口に入れた瞬間、快楽が脳を支配する。

日本の伝統をアイスで表現した、新・背徳スイーツ!さらに、ピンクに仕上げた脳汁アイス、ドリンクはアイスの実ソーダやあずきバーコーヒーなど、どれもクセ強で脳がとろけます。

【脳汁屋台メニュー】

・魅惑の雪見だんご -カラフルチョコ- …600円

・魅惑の雪見だんご -あんホイップ- …600円

・魅惑の雪見だんご -フルーツホイップ- …600円

・魅惑の雪見だんご -みたらし天- …600円

・脳汁アイス …400円

・アイスの実ソーダ …600円

・あずきバーコーヒー …700円

魅惑の雪見だんご(アイスマン福留)

【アイスマン福留】

日本初のアイスクリーム評論家。

ソフトクリームの食べ比べ、生乳の生産量日本一を誇る北海道別海町のソフトクリームを監修するほか、全国47都道府県を回りご当地アイスを食べるなど、全国流通している大手流通メーカーのアイスクリームも網羅。

年間に食べるアイスクリームは1,000種類以上。

食べたアイスのパッケージ1万点以上をすべて保管するコレクターとして「アイスクリームミニ博物館」も監修。

著書に「日本懐かしアイス大全」「日本アイスクロニクル」「日本ご当地アイス大全」(辰巳出版)などがある。

◎5歳 監修「草生える麻婆飯店」

絶品麻婆で名を馳せる「5歳」プロデュース。

名物の「パクチードバドバ マーボードウフ」はパクチーかけ放題(ストップと言うまで止まらない)。

麺派には、うまさヤバすぎる「ヤバ麺」も登場。

辛さは“w”で選べて、辛すぎて笑う。

ドリンクは袋に詰められた「ミントドバドバ モヒート」や「脳汁サングリア」、「フラワー日本酒」など。

ネタかと思いきや、本気でハマる危険な店。

【脳汁屋台メニュー】

・パクチードバドバ マーボードウフ …1,200円

・パクチードバドバ ヤバ麺 …1,200円

・極旨マーボードウフ …1,000円

・ヤバ麺(ジャージャー麺) …1,000円

・ミントドバドバ モヒート …600円

・脳汁サングリア(赤) …600円

・脳汁サングリア(白) …600円

・はじめてのコーヒートニック …600円

・フラワー日本酒 …800円

パクチードバドバ マーボードウフ(5歳)

【5歳】

株式会社マーボードウフ代表。

鍼灸師、ライター、広告業を経て趣味で始めた麻婆豆腐を片手に飲食業界に飛び込む。

キッチンカーでの出店や、他店舗とのコラボイベントでファンを増やし、2024年東中野で店舗出店をする。

冷凍麻婆豆腐のEC販売にも力を入れる。

◎さかな芸人ハットリ 監修「外来食堂」

日本さかな検定一級をもち、魚の名前だけで歌うネタが話題の水産系ピン芸人「さかな芸人ハットリ」プロデュース。

環境問題にもなる外来種を、まさかの“食材”として活用!生態系に影響を与えるアメリカザリガニやアメリカナマズを、ハットリが自ら釣って洋食として提供します。

うまさと社会性が共存する、ここでしか味わえない体験。

未知の味覚との出会いが、あなたの価値観を変えるかもしれない。

【脳汁屋台メニュー】

・ガーリンクザリンプ …500円

・ザリガニビスク …500円

・ナマズサンド …600円

・ホテイアオイのジントニック …800円

・ホテイアオイのジンソーダ …800円

ガーリンクザリンプ(さかな芸人ハットリ)

【さかな芸人ハットリ】

日本さかな検定一級をもち、魚の名前だけで歌を歌ったりアニメのセリフを再現するネタがSNSで話題の水産系ピン芸人です。

YouTubeチャンネル登録者数8万人、TikTokフォロワー数9万人。釣った魚392種類、食べた魚500種類以上。

◎なぞのデザイナー 監修「なぞのからあげ」

毎晩23時に眠れない人のための謎を配信する「なぞのデザイナー」が手がける正体不明のからあげ屋台。

5種の味を理解するところから謎解き。

そして、なにやら意味深な色を象徴するドリンクたち。

この屋台、ただ食べて終わると思ったら大間違い。

食から始まり、気づけば会場全体があなたを巻き込む謎解きの舞台に。

あなたの好奇心と直感が試される、“なぞの”食体験を楽しめます。

【脳汁屋台メニュー】

・なぞのからあげ …400円

・ブルー BLUE …500円

・ブラック BLACK …400円

・ホワイト WHITE …400円

※ドリンクはアルコール追加で+100円

なぞのからあげ(なぞのデザイナー)

【なぞのデザイナー】

2019年から活動を開始。

謎解き問題制作・デザイン・執筆までをひとりで行う、すこし変わったデザイナー。

◎MAX鈴木 監修「MAX鈴木の玉座うどん」

現役最強にして、日本一のフードファイター「MAX鈴木」プロデュース。

美しい純白の座面にそびえ立つ黄金色の背もたれ。

この玉座に腰を下ろす事が出来るのは、罪深い究極の「MAXトッピング」たち。

幅広い麺で有名な群馬名物ひもかわうどんの名店「ひもかわ桐生」とタッグを組み、ここでしか味わえない「玉座うどん(ぎょくざうどん)」をお届け。

ドリンクもギルティ感満載のラインナップを用意して、王の帰還をお待ちしています。

【脳汁屋台メニュー】

・玉座うどん …900円

+ギルティトッピング(1倍盛り) …200円

+ギルティMAX(5倍盛り) …1,000円

・赤眼の麦芽酒 …700円

・赤眼の麦芽酒(デスMAX) …800円

・回復の聖杯 …600円

・密林の祝杯 …600円

・禁断の雫 …600円

・聖杯/雫/祝杯MAX(5杯セット) …2,500円

玉座うどん(MAX鈴木)

【MAX鈴木】

現役最強にして、日本一のフードファイターであり、YouTuberとしても活躍し、SNS総フォロワー100万人超え、総再生回数は50億回を超える。

◎マナリス 監修「牛丼 まなりす家」

2,000日以上、某牛丼チェーンを食べ続けた“牛丼ガチ勢”マナリスが本気でプロデュース。

色鮮やかなチーズをまとった「レインボーチー牛」、凶悪な見た目に反して思ったより辛くない「赤牛」、野菜もりもり健康気分「草牛」など、脳汁必至の異常メニュー!

ドリンクも牛丼のお供「紅生姜サワー」、哺乳瓶を使った「おぎゃりんごソーダ」や「ドル箱盛り(汁だく)」まで。

【脳汁屋台メニュー】

・レインボーチー牛 …1,000円

・赤牛 …800円

・草牛 …800円

・おぎゃりんごソーダ …700円

・紅生姜サワー …600円

・マナリスカッシュ …500円

・ドル箱盛り(汁だく) …2,000円

※ソフトドリンクにアルコール追加で+100円

※おぎゃりんごソーダの哺乳瓶、ドル箱盛り(汁だく)のドル箱は持ち帰り出来ます。

レインボーチー牛/赤牛/草牛(マナリス)

【マナリス】

某牛丼チェーン店に毎日通う一般人。

フォロワー数15万人。

◎提灯マッピングステージに「食品まつり a.k.a foodman」「1980YEN」が参加決定!

脳汁横丁 ステージ出演者

提灯マッピングステージには、特異のサウンドで国内はもとよりワールドワイドに活躍する「食品まつり a.k.a foodman」がDJとして参加決定。

脳汁屋台 コラボクリエイター

脳汁スタンド

◎【脳汁横丁】開催概要

脳汁横丁 キービジュアル

