¡Ø¥Ö¥µ¥«¥ï¤Ê¸¤¼ï¡Ù5Áª¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤äÆÃÄ§¡¢»ô¤¦¤È¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Þ¤Ç
À³Ê¤äÆÃÄ§¡¢Ãí°ÕÅÀ¤Ï¡©¡Ø¥Ö¥µ¥«¥ï¤Ê¸¤¼ï¡Ù5Áª
¸¤¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ø¥Ö¥µ¥«¥ï¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸¤¼ï¤Î°¦ÕÈ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Ö¥µ¥«¥ï¤Ê¸¤¼ï¡Ù¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤äÆÃÄ§¡¢»ô¤¦¤È¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡ª
1.¥Ñ¥°
¥¯¥Á¥ã¤Ã¤ÈÃæ¿´¤Ë´é¤Î¥Ñー¥Ä¤¬´ó¤ê¡¢¿¼¤¤¥·¥ï¤ÎÆþ¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ñ¥°¤Ï¡¢Çò¤È¹õ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬°¦¤é¤·¤¤¸¤¼ï¤Ç¤¹¡£
À³Ê¤ÏÌÀ¤ë¤¯ÍÛµ¤¤Ê»Ò¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¯¼Ò¸òÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¸¤¤ä¿Í¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¤¥¿¥º¥é¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´Å¤ä¤«¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥°¤ò»ô¤¦¤È¤¤Ï¡¢ÈîËþ¤ÈÂÎ²¹Ä´Àá¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈîËþ¤ÏËüÉÂ¤Î¸µ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿©Íß²¢À¹¤Ê¥Ñ¥°¤ÏÈîËþ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Ï¼¼²¹¤òÄ´Àá¤·¡¢²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¸¤¼ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ä¤Ö¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´éÎ©¤Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂç¤¤ÊÎ©¤Á¼ª¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¾Ð´é¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥°¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÍ·¤Ó¹¥¤¤Ê¸¤¼ï¤Ç¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¯´Å¤¨¤óË·¡¢¤½¤·¤Æ°¦¾ð¿¼¤¤À³Ê¤Î¸¤¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤È¤âÃçÎÉ¤¯²á¤´¤»¤ë¸¤¼ï¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤âÂÎ²¹Ä´Àá¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²Æ¾ì¤Ï¼¼²¹¤òÄ´Àá¤·¡¢»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯»þ´ÖÂÓ¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ëÈéÉæ±ê¤Ë¤â¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤²¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼¼Æâ±¿Æ°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.¥Á¥ã¥¦¥Á¥ã¥¦
Á´¿È¤¬¤â¤Õ¤â¤Õ¤È¤·¤¿ÌÓ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¾®¤µ¤Ê¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤¬¸«¤¨¤ë¥Á¥ã¥¦¥Á¥ã¥¦¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¸¶»º¤ÎÂç·¿¸¤¤Ç¡¢·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ç´è¸Ç¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯°¦¾ðÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¸¤¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÀ³Ê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤¤¸¤¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢½ë¤µ¤Ë¼å¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²æ¤¬¶¯¤¤¸¤¼ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ä¤±¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤ÈÇ§¤á¤¿Áê¼ê¤Î»Ø¼¨¤Ç¤â½¾¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª·Þ¤¨¤¹¤ëºÝ¤ÏÁêÅö¤Î³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.¥Ö¥ë¥Æ¥ê¥¢
¤Þ¤ë¤Ç»Ò¤É¤â¤¬³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´éÎ©¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤Î°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡ØÊ¿À®¥¤¥ÌÊª¸ì¥Ð¥¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆ®¸¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¸¤¼ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ²Ì´º¤ËÁê¼ê¤ËÄ©¤à¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï°¦¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¥Æ¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀèÅ·Åª¤ËÄ°³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ë¸¤¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ä¤±¤äÀ¼¤«¤±¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤¿Êý¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ö¥ë¥Æ¥ê¥¢¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤«¤»¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5.¥·¥ãー¥Ú¥¤
¥¯¥Á¥ã¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥ï¤ÎÂ¿¤¤´é¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¼ª¤¬¥Ú¥·¥ç¥Ã¤È¿â¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥â¥¢¤Î¤¢¤ë´éÎ©¤Á¤Î¥·¥ãー¥Ú¥¤¤ÏÃæ¹ñ¸¶»º¤Î¸¤¼ï¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥¦¥Á¥ã¥¦¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢»þ¤Ë¤ÏÆ®Áè¿´¤«¤é¹¶·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï°¦¾ð¿¼¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ä¤³¤¯¹½¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤Ê¤¤¸¤¼ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥·¥ãー¥Ú¥¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¥Ö¥µ¥«¥ï¤Ê¸¤¼ï¤È¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¸¤¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ³Ê¤äÆÃÄ§¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢»ô¤¤Êý¤ÎÃí°ÕÅÀ¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥µ¥«¥ï¤Ê¸¤¼ï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¸¤¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤È¤¤Ï¸¤¼ï¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§»ûÏÆ´²»Ò)