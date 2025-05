【「アサシン クリード シャドウズ」×「Dead by Daylight」コラボ】 5月28日より実施

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Windows PC(Ubisoft Store/Steam/Epic Games Store)/Mac(Appleシリコン搭載)用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」にて「Dead by Daylight」コラボクエストを5月28日より実施している。

コラボクエストでは「Dead by Daylight」のゲーム性を感じさせる鬼から生き残るため隠れ、逃げ、影を利用したクエストとなっている。なお、本クエストのプレイには、弥助の操作が可能となる部分までゲーム本編を進行する必要がある。

一連のイベントをクリアすることで、「Dead by Daylight」をテーマとした装備、武器、装身具などの限定リワードを獲得できる。

(C) 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

(C) 2015-2025 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.