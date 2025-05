イーロン・ マスク 氏が率いている政府効率化省(DOGE)のメンバーが、 マスク 氏が保有するAI企業「xAI」のAIチャットボット「Grok」を用いて政府の機密データの分析を行っていることに、関係者が懸念を抱いていることがわかりました。Exclusive: Musk’s DOGE expanding his Grok AI in US government, raising conflict concerns | Reuters

Besides the Census itself, the @USCensusBureau performs 102 additional surveys costing $2.2 billion, many of them obsolete with the results not being used to drive any action nor even looked at.



The Census Bureau and DOGE are reviewing them one-by-one. So far, 5 wasteful…— Department of Government Efficiency (@DOGE) May 20, 2025

https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/musks-doge-expanding-his-grok-ai-us-government-raising-conflict-concerns-2025-05-23/DOGE started a ‘survey of surveys’ to end some federal data : NPRhttps://www.npr.org/2025/05/23/nx-s1-5409331/doge-data-census-bureauDOGEはその名の通り、 アメリカ 政府の無駄や非効率な部分を削減するための部署であり、仕事を果たすためとして、個人情報を含む機密情報が含まれた連邦政府のデータベースへのアクセス権を得ています。しかし専門家からは、アクセス可能な機密データをGrokのトレーニングに用いることで、 マスク 氏のxAIが他のAIサービス提供事業者よりも不当に競争上の優位性を獲得する可能性もあるのではないかという危険性が指摘されています。NPO法人「The Surveillance Technology Oversight Project(S. T.O.P )」のアルバート・フォックス・カーン氏は「DOGEが蓄積してきたデータ量を考えると、Grokに利用される恐れがあるというのは、 プライバシー を脅かすほどの深刻な問題です」と語っています。また、ジョージ・W・ブッシュ大統領時代に倫理顧問を務めたミネソタ大学のリチャード・ペインター教授は「DOGEが、 アメリカ 国民のためではなく、 マスク 氏とxAIを豊かにするためにGrokを使うよう、各省庁に圧力をかけているように見える」と語りました。DOGEは設立当初から仕事の精度に疑問が投げかけられています。DOGEが「こんなに無駄を削減して8兆円超を 節約 した」と主張して公開した資料には過大評価や単純なミスが多すぎるという指摘 - GIGAZINEイーロン・ マスク 率いるDOGEが6000万行ものCOBOLコードを含む 社会保障 局のシステムをコード 生成AI でわずか数カ月の内に移行させようとしており危険性が指摘されている - GIGAZINEby Gage SkidmoreDOGEメンバーはデータの効率的な分析を行うために、カスタムパラメーターを入れたGrokを使用しており、国土安全保障省(DHS)の職員らにも同じGrokを使用するよう指示しているのですが、DHSはGrokの使用を承認しなかったとのこと。ペインター教授は、カスタム版Grokを使用するにあたってxAIが使用料を取るのは利益相反に関する法律に違反するものだと指摘しています。なお、DOGEは成果を細かくXで報告していて、2025年5月20日、国勢調査の追加調査に22億ドル(約3100億円)の費用がかかっていることから、102の調査のうち、1650万ドル(約24億円)かかっている5つの調査の打ち切りを発表しました。該当する調査内容は「これまでの 人生 で、少量の味見を除いて、アルコールを少なくとも12杯以上飲んだことはありますか?それはワイン、ワインクーラー、酒精強化ワインでしたか?」「家でインターネットを使う頻度は?」といったもの。しかし、国勢調査に関わったことのある元議会職員のテリー・アン・ローエンタール氏は、国勢調査局が行う調査は議会や連邦機関による法律や政策の策定を助けるために行っているものだと説明。「DOGEは『国勢調査局がまじめに仕事をしていない』と言いたいのだと思いますが、個別の質問だけを取り上げるだけでは、調査の意図は伝わりません。このSNS投稿は、DOGEのスタッフが、データ収集や国勢調査局の使命について、ほとんど知識がないということを示唆していると思います」と、DOGEに批判的な見解を示しました。