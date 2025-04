タリーズコーヒーにて「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」参加券プレゼントキャンペーンを開催。

『Pokémon GO』内のイベントに挑戦できる参加券が、タリーズコーヒー店舗でもらえます☆

タリーズコーヒー「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」参加券プレゼントキャンペーン

キャンペーン応募期間:2025年4月16日(水)〜4月30日(水)

イベント参加期間:コード登録〜2025年5月31日(土)日本時間23時59分まで

※会計前までにバーコードの提示がなかった場合、後日参加券の付与はできません

※タリーズカードが使用できない一部店舗では応募できません

プロモーションコードの利用方法:

1.『Pokémon GO』Webサイトにアクセス

2.『Pokémon GO』アカウントへアクセスする際と同じ情報を使用してログイン

3. タリーズ公式アプリ内に届いたプロモーションコードを入力

4. プロモーションコードの交換に成功すると、追加されたアイテムが『Pokémon GO』アプリのお知らせに表示

※プロモーションコードの交換方法は『Pokémon GO』ヘルプセンターにて確認

※当日の天候条件や諸事情によりイベントの時間・場所・内容が変更になる場合があります

タリーズコーヒーが2025年4月16日より「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」参加券のプレゼントキャンペーンを開催。

『Pokémon GO』のイベント「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」に挑戦するための参加券が、タリーズコーヒー店舗でもらえます!

「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」は、『Pokémon GO』で特別なタイムチャレンジをクリアするとゲームで役立つ道具をゲットしたり、特別なポケモンと出会えたりするイベントです。

タリーズコーヒー店舗で参加券をもらうには、商品注文前に従業員(フェロー)に「タリーズ公式アプリ」内の参加券入手用バーコードを提示。

「タリーズ公式アプリ」登録のタリーズカードで、1会計700円以上(税込)購入すると、48時間以内にタリーズ公式アプリ内に参加券(プロモーションコード)が届きます。

タリーズ公式アプリ上で参加券(プロモーションコード)を取得後、プロモーションコード入力ページからコードを登録して『Pokémon GO』タイムチャレンジに挑戦。

プロモーションコード交換完了から2025年5月31日日本時間23時59分まで、日本全国どこでもタイムチャレンジに挑戦できます☆

タリーズでコーヒーやフードを楽しんだ後、『Pokémon GO』特別なタイムチャレンジへの挑戦が可能です!

『Pokémon GO』のイベント「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」への参加券をタリーズコーヒーでゲット。

タリーズコーヒーの「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」参加券プレゼントキャンペーンは、2025年4月16日〜4月30日まで開催です!

©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post イベントに挑戦できる参加券をプレゼント!タリーズコーヒー「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」 appeared first on Dtimes.