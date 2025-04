【「スター・ウォーズ」ディズニーストア限定商品】 4月15日~ 順次発売 販売店舗:ディズニー公式オンラインストア、一部店舗

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「スターウォーズの日」グッズを、ディズニー公式オンラインストアと一部店舗限定で4月15日より順次発売する。

今回展開されるのは、銀河系をイメージした黒地に台詞「MAY THE FORCE BE WITH YOU」をデザインした長袖Tシャツ「Spirit Jersey(スピリットジャージー)」(13,200円)や、特徴的なオープニングクロールを背面にあしらったブルゾン「スター・ウォーズ ダース・シディアス、ダース・ベイダー ブルゾン スター・ウォーズ エピソード5」(8,800円)など。

他にも、アナキンやダース・ベイダーのライトセーバー(各30,000円)やぬいぐるみシリーズ「Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)」からドラマ「マンダロリアン」のディン・ジャリンとグローグーのぬいぐるみセット(6,000円)も用意されている。

加えて、オーダーメイドシリーズ「D-Made」には、「スター・ウォーズ/帝国の逆襲(エピソード5)」の劇場公開45周年を記念したアートなどが登場。「ディズニーフラッグシップ東京」では「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2025」ロゴのプリント無料キャンペーンも4月15日より5月6日まで実施される。

なお、今回の限定商品販売店舗は、ディズニー公式オンラインストア、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、梅田HEP FIVE店、アミュプラザ博多店となっている。

□ディズニー公式オンラインストア「『スター・ウォーズ』ディズニーストア限定商品」特集

「【Spirit Jersey】スター・ウォーズ 長袖Tシャツ May the 4th 2025」13,200円

「スター・ウォーズ ダース・シディアス、ダース・ベイダー ブルゾン スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 May the 4th 2025」8,800円

「スター・ウォーズ ダース・ベイダー レガシーライトセーバー May the 4th 2025」30,000円

「スター・ウォーズ マンダロリアン&グローグー ぬいぐるみ セット Disney stanDs May the 4th 2025」6,000円

「スター・ウォーズ R2-D2 ピンバッジ ムーブ May the 4th 2025」2,400円

「スター・ウォーズ ルーク・スカイウォーカー&ダース・ベイダー ピンバッジ May the 4th 2025」2,800円

「スター・ウォーズ 帽子・キャップ スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 May the 4th 2025」2,800円

「スター・ウォーズ ダース・ベイダー&ストームトルーパー 半袖Tシャツ May the 4th 2025」3,300円

「スター・ウォーズ ダース・ベイダー フィギュア ライトアップ May the 4th 2025」15,000円

(C) Disney (C) & TM Lucasfilm Ltd.