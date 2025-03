Ä«Àî¤Ò¤í¤³¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡ªÂè6²ó¡ÖÃ·°Û¾¶ÂçÕÜinÌ¾¸Å²°¡×

700年の時を超えて心に響く古典『歎異抄』の魅力を、アニメ、講演で体験を通して伝えるイベント「歎異抄大學」をチューリップ企画が主催します。

第6回「歎異抄大學in名古屋」

日時 : 2025年4月29日(火・祝)

会場 : ポートメッセなごやッセなごや

(愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-7-1)

主催 : 株式会社チューリップ企画

参加方法 : 参加費:2,000円(税込)

事前申し込み必須

電話受付:0120-901-267(通話無料)

対象者 : 浄土真宗や歎異抄に関心のある方ならどなたでも

700年の時を超えて心に響く古典『歎異抄』の魅力を、アニメ、講演で体験を通して伝えるイベント「歎異抄大學」をチューリップ企画が主催。

第6回はポートメッセなごやにて2025年4月29日(火・祝)に開催されます。

「歎異抄大學」は、浄土真宗の開祖・親鸞の言葉を伝える『歎異抄』を、より多くの方に知っていただくためのイベントです。

2022年の初回開催より、チューリップ企画は運営スタッフ派遣などを通じて特別協賛として関わってまいりました。

今回は、主催としてメインで開催します。

『歎異抄』は、約700年前に書かれた古典でありながら、現代人の心にも深く響く普遍的なメッセージを持っています。

司馬遼太郎、吉川英治といった文豪や、西田幾多郎、三木清などの哲学者が影響を受け、学校教科書や大学入試にも登場するなど、その存在は時代を超えて輝きを増しています。

第6回となる今回は、「歎異抄大學in名古屋」と題し、さらに愛知県、東海の方々に『歎異抄』の世界に触れていただけるよう、多彩なプログラムを用意しました。

【ブース・イベント内容】(予定)

●歎異抄解説パネル展示:『歎異抄』の教えを分かりやすく解説

●『歎異抄』を称賛する人々の紹介パネル展示:歴史上の人物や現代の著名人による『歎異抄』への想いを紹介

●書道体験コーナー:『歎異抄』の言葉を書で表現

●分かりやすい歎異抄解説講座:初心者向けの入門講座

●メイン講演会(1,000人規模):『歎異抄ってなんだろう』著者・高森光晴氏による特別講演「人生の目的は歎異抄に 念仏者は無碍の一道なり」

●映画紹介:俳優の杉良太郎氏が声優に初挑戦した『親鸞 人生の目的』など浄土真宗に関する映画作品を紹介

声優に初挑戦された杉良太郎さんや、EXILE ATSUSHIさんの応援メッセージなどもあり話題となった『親鸞 人生の目的』の内容を、より深められるコンテンツを用意されています。

親鸞聖人の生涯を映像を使って、分かりやすく学べます。

●朝川ひろこさんのステージ:映画『親鸞 人生の目的』エンディング主題歌の生歌唱

数々の有名アニメソングを歌われてきた朝川ひろこさんが、『映画 人生の目的』エンディング主題歌を担当しています。

今回はライブステージを用意されています。

◎プロフィール

1985年11月、国鉄(現在JR)「まるごと自然-東北」のイメージソング「緑の詩集」でデビュー。

持ち前の説得力ある歌唱と澄んだ聴きやすい声質を生かし、NHK新ラジオ歌謡等、爽やか歌謡路線で活躍。

代表曲「魔法使いサリー」「セーラームーンS」「カービィ!」等、主にアニメシンガーとして活動。

母への感謝の気持ちを綴った「こころのふるさと」、時代を超えた名曲を含めたカバーアルバム発売中!

【魅了する歎異抄の言葉】

『歎異抄3章』には「善人なおもって往生を遂ぐ いわんや悪人をや」という有名な言葉があります。

意味は、「善人でさえ幸せになれるのだから、悪人はなおさら幸せになれる」という意味です。

「悪人は不幸になり、善人は幸福になる」というのが世間の常識ですが、常識を超えた言葉が散りばめられていて、多くの人が魅了されました。

例えば、日本の哲学者や、文豪はこのような言葉を残しています。

「いっさいの書物を焼失しても『歎異抄』が残れば我慢できる」

(日本三大哲学者の1人・西田幾多郎(※1))

※1 谷川理宣・土井順一・林智康・林信康編著『歎異抄事典』より

「万巻の書の中から、たった一冊を選ぶとしたら、『歎異抄』をとる」

(日本三大哲学者の1人・三木清(※2))

※2 谷川理宣・土井順一・林智康・林信康編著『歎異抄事典』より

「歎異鈔よりも求心的な書物は恐らく世界にあるまい。

(中略)文章も日本文として実に名文だ。

国宝と云っていい」

(作家・倉田百三(※3))

※3 倉田百三著『一枚起請文・歎異鈔 法然と親鸞の信仰』

他にも、多くの方が魅了されていたことを、歎異抄大學で紹介しています。

いったい、歎異抄のどこに人々は魅了されたのか?

歎異抄の存在は、日本人にどれほどの影響を与えたのか?

令和の時代に、さまざまな角度から歎異抄の魅力を再認識できるイベントが『歎異抄大學』です。

