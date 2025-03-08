49ºÐ¥Ù¥Ã¥«¥à¡¢¥Ñ¥ê¤ÎHakuba¤ÇÅÏîµÂîÌé¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¿©¤ò´®Ç½¡ª¡ÖÂç¾¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤«¤Ä¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼ºÇ¹â¤Î¥¤¥±¥á¥óÁª¼ê¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï°ì²È¤½¤í¤Ã¤ÆÍèÆü¤·¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤äñ»Ò¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢49ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥«¥à¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤ÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖHakuba¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òSNS¤ÇÊó¹ð¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Å¹¹½¤¨¤Ë¡ÖWow¡×¤È´¶Ã²¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅÏîµÂîÌé¤µ¤ó¤¬¿¶¤ëÉñ¤¦¼÷»Ê¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖTha Master¡×¡ÖThank you¡×¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼÷»Ê¿¦¿Í¤Ç¤¢¤ëÅÏîµ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ë¤¢¤ëÊ£¿ô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£¤¢¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤µ¤ó¤È¤âº©°Õ¤ÎÃç¤À¤½¤¦¡£
¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤â¡ª¼÷»Ê¤¬¹¥¤¤ÊÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼10¿Í
¡ÖHakuba¡×¤ÏÅÏîµ¤µ¤ó¤é¤¬¶¦Æ±·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ØVogue France¡Ù¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¤¿¤Á¤ÎÆüËÜÎÁÍý¹¥¤¤Ï¿ÀÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¡¢Æü½Ð¤º¤ë¹ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¥Ñ¥êÃæ¤ËÂ³¡¹¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á¡Ê2024Ç¯¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ØHakuba¡Ù¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥ë¥á¼÷»Ê¤ÎÂæÆ¬¤¬Ãø¤·¤¤¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£