ベルメゾンが展開する「Suicaのペンギン」コラボレーショングッズに「春の快眠」シリーズが登場。

抱きまくらとパジャマの3種が、新たにベルメゾン JRE MALL店で販売されています☆

ベルメゾン「Suicaのペンギン」コラボレーション「春の快眠」シリーズ

発売日:2025年3月5日(水)

販売場所:ベルメゾン JRE MALL店 ※ベルメゾンネットでの販売はありません

ベルメゾンが展開する「Suicaのペンギン」とのコラボレーショングッズに、新たなラインナップが登場。

「おもちのような柔らかさの抱き枕<もちはぐ/mochihug!>」と、半袖パジャマ・長袖パジャマの計3種が仲間入りしました!

「Suicaのペンギン」は、JR東日本の交通系ICカード「Suica」のキャラクター。

ベルメゾンは、キャラクターの魅力と実用性を兼ね備えた、暮らしに寄り添うデザインのコラボグッズが展開されています。

今回は「春の快眠」をテーマに、枕とパジャマが新登場。

快適な睡眠をサポートするグッズを、キュートな「Suicaのペンギン」デザインで楽しめます☆

おもちのような柔らかさの抱き枕<もちはぐ/mochihug!>

価格:6,990円(税込)

サイズ:約幅40×奥行70×高さ23.5cm

ベルメゾンの抱きまくらは、もちもちした気持ち良いクッション性と、肌触りの良いなめらかな素材で人気のグッズ。

「おもちのような柔らかさの抱き枕<もちはぐ/mochihug!>」は、そんな抱き枕シリーズを「Suicaのペンギン」デザインで作った、注目の新グッズです!

「Suicaのペンギン」のフォルムを忠実に再現し、柔らかな抱き心地が特徴。

愛らしい表情に、見ているだけでも癒やされます☆

コットンダブルガーゼ長袖開襟パジャマ

価格:4,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

仕様:

【トップス】前 中央ボタン留め、左胸ポケット

【パンツ】ウエスト 総ゴム、ゴム取替え口有り/後ろ 右ポケット

ベーシックなシャツタイプの「コットンダブルガーゼ長袖開襟パジャマ」は、春から秋にかけて長く活躍する1着。

身生地には綿100%のダブルガーゼを使用し、洗濯と着用を繰り返すうちに、ふっくらとして肌になじみます。

「Suicaのペンギン」と子ペンギンに、星柄を加えた総柄プリントのデザインです!

コットンダブルガーゼ半袖パジャマ

価格:3,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

仕様:【パンツ】ウエスト 総ゴム、ゴム取替え口有り/両脇ポケット

暑い夏の時期でも涼しく過ごせる「コットンダブルガーゼ半袖パジャマ」も、長袖パジャマと同じ綿100%のダブルガーゼ素材を身生地に使用。

洗濯と着用を繰り返すと肌になじみ、ゆったりシルエットのトップスとワイドパンツで、風を通しやすいデザインです。

「Suicaのペンギン」と子ペンギンに星柄を加えた、総柄プリントのデザインが採用されています☆

春の快適な睡眠をサポートする、抱きまくらとパジャマが新登場。

ベルメゾンの「Suicaのペンギン」コラボレーション「春の快眠」シリーズは、2025年3月5日よりベルメゾン JRE MALL店で販売中です☆

