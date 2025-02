アストン・ヴィラは今夏新たなストライカー獲得に動くようだ。



『Diario AS』によると、アストン・ヴィラは今夏の移籍市場でポルトに所属する20歳のU-21スペイン代表FWサム・オモロディオンの獲得を検討しているという。



グラナダの下部組織出身であるオモロディオンは今夏の移籍市場でアトレティコ・マドリードからポルトに完全移籍。デビューシーズンとなった今季はリーグ戦は18試合で13ゴール3アシスト、UEFAヨーロッパリーグでは8試合の出場で5ゴールとここまでは公式戦29戦18ゴールと大爆発を見せている。





adding another two to his tally @FCPorto | #UEL pic.twitter.com/RgPBCFCAl4