「しろいねこ」は、2025年2月4日より、低温乾燥による高品質ジャーキー購入者を対象に「ふわふわふりかけ」無料提供キャンペーンとストーリーシェアキャンペーンを同時開催中です☆

しろいねこ「ふわふわふりかけ」

「しろいねこ」は、2025年2月4日より、低温乾燥による高品質ジャーキー購入者を対象に「ふわふわふりかけ」無料提供キャンペーンとストーリーシェアキャンペーンを同時開催中!

この企画は「毎日の食事で猫のQOL向上を」というコンセプトのもと、猫の日常での一番の楽しみである美味しい食事、食品ロス削減を実現するサステナブル包装、年を重ねた猫の食欲刺激にも特化したテクスチャー開発という3つの革新を融合した社会課題解決型キャンペーンです。

【キャンペーン詳細】

■期間 :2025年2月4日〜2月16日

■内容 :ジャーキー1瓶購入ごとに

ふりかけ1瓶(通常価格1,400〜1,800円 ※税抜き)を進呈

■対象商品:THE・JERKY 70g(ささみ・まぐろの2種類)

【ストーリーシェアキャンペーン詳細】

愛猫との特別な瞬間をシェアする「ストーリーシェアキャンペーン」を開催します!

■期間 : 2025年2月4日〜2月16日

■特典 :参加者全員に、割引クーポンを進呈。

さらに、優秀な投稿には特別なプレゼントも用意しています!

InstagramおよびX(旧Twitter)で、参加してください。

Instagram: https://www.instagram.com/shiroinekoofficial?igsh=b3VhNmo4OHRvODds&utm_source=qr

公式アカウント@shiroinekoofficial をフォロー

愛猫の食事風景を撮影し、「#しろいねこ愛猫タイム」を追加

公式アカウント@shiroinekoofficial をタグ付けしてストーリーズにシェア

X(旧Twitter): https://x.com/shiroineekoo?s=11

公式アカウント@shiroineekooをフォロー

この記事をリツイート&いいね

インスタとXのどちらか一つの方法で参加可能です。

【サステナブルな素材と製法】

しろいねこ(本社:東京都世田谷区)は、石川県加賀市の工場で、地元で水揚げされたヒューマングレードの新鮮な魚と国産ささみを使用した「THE・JERKY」「FURIKAKE」を製造販売しています。

私たちは、環境への配慮を大切にし、持続可能な素材選びや製造プロセスを追求しています。

再利用可能なガラス瓶を使用したパッケージデザインは、廃棄物を減らし、地球環境への負担を軽減します。

QOL向上を目指すおやつ

【サクサクTHE・JERKYシリーズ】

石川県の四季折々で水揚げされる魚と国産ささみを使用し、低温乾燥により風味と栄養を最大限に引き出しています。

26℃という低温で乾燥させることで、素材の旨味をしっかりと閉じ込め、ビタミンやミネラルを保持。

高温での加熱による栄養損失を防ぎます。

サクサクとした食感は、猫の自然な狩猟本能を満たし、ストレスを軽減。

噛む動作はデンタルケアにも貢献します。

低温乾燥について

【雲のようなふわっふわFURIKAKEシリーズ】

従来の製品に加え、新たにフグ、ビンチョウマグロ、カワハギ、赤カレイ、真鱈、アジ、など、高級食材を使用したふりかけが新登場。

6個入りボックスも新登場。

低温乾燥ジャーキーの香りと栄養をそのままに、猫ちゃんの食卓に日本の旬の美味しさを彩ります。

さまざまな猫ちゃんにおすすめ

<急にカリカリに飽きてしまった猫ちゃん>

カリカリフードにふりかけをかけるだけで、香りで興味を引き、食欲を再燃させます。

<薬が苦手な猫ちゃん>

薬にまぶしてあげることで、無理なく薬を摂取させることができます。

<年を重ねた猫ちゃん>

味覚や嗅覚を刺激し、食欲をそそります。

消化しやすく、必要なビタミンやミネラルを豊富に含んでおり、健康をサポートします。

【魅力的なパッケージデザイン】

しろいねこの製品パッケージは、手に取った瞬間にワクワク感を与えるカラフルなデザインを追求しています。

視覚的な楽しさを提供することで、開封の瞬間から期待が高まります。

また、猫の好きなブルーを基調にした梱包ボックスは、猫ちゃんへの特別な気遣いを表現しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 必要なビタミンやミネラルが豊富!しろいねこ「ふわふわふりかけ」 appeared first on Dtimes.