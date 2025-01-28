J1Éüµ¢¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë·ã¿Ì¡ª¡ÖÇØÈÖ¹æ9¡×Í½Äê¤ÎFW¥ä¥¯¥Ö¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¼¯»ùÅç¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÎ¥Ã¦
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï28Æü¡¢¥¬¡¼¥Ê¿ÍFW¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡á¥¢¥¸¥º¡¦¥ä¥¯¥Ö¤¬¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢1·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ä¥¯¥Ö¤Ï1998Ç¯11·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î26ºÐ¡£¥¬¡¼¥Ê½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥ô¥£¥È¡¼¥ê¥¢¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹B¤ä¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡¢¥ê¥ª¡¦¥¢¥ô¥§¤Ç2Éô¥ê¡¼¥°¤Ê¤¬¤éÆó·å¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉð´Á»°ÄÃ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯²Æ¤ËÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£ºòµ¨J2¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï6»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬J1¤ØÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¡¢ÇØÈÖ¹æ9¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¡Ö¾×·â¤Î°ÜÀÒ¡×5Áª
¸½ºß¼¯»ùÅç¸©¤Ç¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ä¥¯¥Ö¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£·ÀÌóÄù·ë¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£