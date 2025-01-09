ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤ÎÊì¹»¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤ÇÈ¿¶Á¡Ö¥Ø¥½½Ð¤·¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡×Êì¹»¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤â
¥Æ¥¯¥Î¥Ð¥ó¥É¡ÖÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¡×¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ögot my alma mater's jersey too¡ÊÊì¹»¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤â¥²¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¥Ú¥¿¥ó¥³¤Î³ØÀ¸¥«¥Ð¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Âí¤Ï¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¸«»ö¤ÊÊ¢¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ø¥½½Ð¤·¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¿Í¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÊ¢¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í〜¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âí¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿¼¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Êì¹»¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥ã¡¼¥¸¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¾¼ÏÂ50Ç¯Âå äÆÃæÃË»ÒÀµÁõ¤Ç¤¹¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí / Pierre Taki (@pierre_taki) - Instagram
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ögot my alma mater's jersey too¡ÊÊì¹»¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤â¥²¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¥Ú¥¿¥ó¥³¤Î³ØÀ¸¥«¥Ð¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Âí¤Ï¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¸«»ö¤ÊÊ¢¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ø¥½½Ð¤·¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¿Í¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÊ¢¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í〜¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âí¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿¼¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Êì¹»¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥ã¡¼¥¸¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¾¼ÏÂ50Ç¯Âå äÆÃæÃË»ÒÀµÁõ¤Ç¤¹¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí / Pierre Taki (@pierre_taki) - Instagram