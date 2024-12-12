ユベントスvsマンチェスター・C スタメン発表
[12.11 欧州CLリーグフェーズ第6節](アリアンツ・スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ユベントス]
先発
GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 6 ダニーロ
DF 15 ピエール・カルル
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 7 フランシスコ・コンセイソン
MF 8 トゥーン・コープマイネルス
MF 10 ケナン・ユルディズ
MF 19 ケフレン・テュラム
FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
DF 40 ヨナス・ルーヒ
MF 16 ウェストン・マッケニー
MF 17 V. Adžić
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
MF 22 ティモシー・ウェア
MF 26 ドウグラス・ルイス
FW 51 サムエル・ムバングラ
監督
チアゴ・モッタ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
GK 69 M. Hudson
DF 66 J. Simpson-Pusey
DF 97 ジョシュア ウィルソン=エスブランド
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 56 J. Wright
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※29:00開始
<出場メンバー>
[ユベントス]
先発
GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 6 ダニーロ
DF 15 ピエール・カルル
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 7 フランシスコ・コンセイソン
MF 8 トゥーン・コープマイネルス
MF 10 ケナン・ユルディズ
FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
DF 40 ヨナス・ルーヒ
MF 16 ウェストン・マッケニー
MF 17 V. Adžić
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
MF 22 ティモシー・ウェア
MF 26 ドウグラス・ルイス
FW 51 サムエル・ムバングラ
監督
チアゴ・モッタ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
GK 69 M. Hudson
DF 66 J. Simpson-Pusey
DF 97 ジョシュア ウィルソン=エスブランド
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 56 J. Wright
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります