[12.11 欧州CLリーグフェーズ第6節](アリアンツ・スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ユベントス]

先発

GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ

DF 4 フェデリコ・ガッティ

DF 6 ダニーロ

DF 15 ピエール・カルル

DF 37 ニコロ・サヴォーナ

MF 5 マヌエル・ロカテッリ

MF 7 フランシスコ・コンセイソン

MF 8 トゥーン・コープマイネルス

MF 10 ケナン・ユルディズ

MF 19 ケフレン・テュラム

FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ

控え

GK 1 マッティア・ペリン

GK 23 カルロ・ピンソーリョ

DF 40 ヨナス・ルーヒ

MF 16 ウェストン・マッケニー

MF 17 V. Adžić

MF 21 ニコロ・ファジョーリ

MF 22 ティモシー・ウェア

MF 26 ドウグラス・ルイス

FW 51 サムエル・ムバングラ

監督

チアゴ・モッタ

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 31 エデルソン・モラエス

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 82 リコ・ルイス

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 19 イルカイ・ギュンドアン

MF 20 ベルナルド・シウバ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

GK 69 M. Hudson

DF 66 J. Simpson-Pusey

DF 97 ジョシュア ウィルソン=エスブランド

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 47 フィル・フォーデン

MF 56 J. Wright

MF 75 N. O'Reilly

MF 87 ジェームズ・マカティー

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります