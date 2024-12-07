Ï¢¥É¥é¡Ö²«ºªÎ®À±·²¡×¤ÇÍ§¿ÍÌò¡¢È¬ÌÚ°¡´õ»Ò¤¬Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤óÄÉÅé¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¬ÌÚ°¡´õ»Ò¡Ê59ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÈ¬ÌÚ°¡´õ»Ò LOVE ¡õ MELODY¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£6Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ò¼Å¤ó¤À¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËºòÆü¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£º£½µ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºòÆü¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ø²«ºªÎ®À±·²¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¤ªÍ§¤À¤ÁÌò¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¤Ç¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Ëµï¤¿º¢¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£½µ¡¢»ä¡¢X¡ÊTwitter¡Ë¤Ç¡¢¡ÈºÇ¶á¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡É¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ÏµÕ¶¤ÈÎÉ¤¤Í§¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Í§Ã£¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡ØÈá¤·¤ß¤Ï¿Í¤òÂç¤¤¯¤·¡¢¶ì¤·¤ß¤Ï¿Í¤ò¿¼¤¯¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÁ¿¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£»£±ÆÃæ¤â¶ù¤Ã¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤é¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤³¤Ç»ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ý¤±¹ç¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢°ì½ï¤Ë²¿¤«¼«Á³¤Ë¤½¤³¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡ÄÃæ»³¤µ¤ó¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê»þ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¾È¤ì¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ°Ê¾å¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¿¼¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¿Êý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¤Í¡£·ë¹½ËÜÅö¤ËÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Í¡¢¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËºòÆü¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£º£½µ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºòÆü¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£½µ¡¢»ä¡¢X¡ÊTwitter¡Ë¤Ç¡¢¡ÈºÇ¶á¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡É¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ÏµÕ¶¤ÈÎÉ¤¤Í§¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Í§Ã£¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡ØÈá¤·¤ß¤Ï¿Í¤òÂç¤¤¯¤·¡¢¶ì¤·¤ß¤Ï¿Í¤ò¿¼¤¯¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÁ¿¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£»£±ÆÃæ¤â¶ù¤Ã¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤é¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤³¤Ç»ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ý¤±¹ç¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢°ì½ï¤Ë²¿¤«¼«Á³¤Ë¤½¤³¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡ÄÃæ»³¤µ¤ó¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê»þ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¾È¤ì¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ°Ê¾å¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¿¼¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¿Êý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¤Í¡£·ë¹½ËÜÅö¤ËÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Í¡¢¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£