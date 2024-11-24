相模原vs鳥取 スタメン発表
[11.24 J3第38節](ギオンス)
※14:00開始
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 16 高野遼
DF 28 小笠原佳祐
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
MF 27 西山拓実
MF 40 長谷川雄志
MF 48 植田啓太
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 8 橋本陸
DF 55 田代真一
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 15 前田泰良
MF 17 伊藤恵亮
FW 14 高木彰人
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 17 小澤秀充
MF 26 高柳郁弥
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 18 田中翔太
FW 19 三木直土
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
MF 14 普光院誠
MF 33 長谷川アーリアジャスール
MF 42 金浦真樹
FW 7 松木駿之介
FW 9 富樫佑太
監督
林健太郎
※14:00開始
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 16 高野遼
DF 28 小笠原佳祐
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
MF 27 西山拓実
MF 40 長谷川雄志
MF 48 植田啓太
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 8 橋本陸
DF 55 田代真一
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 15 前田泰良
MF 17 伊藤恵亮
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 17 小澤秀充
MF 26 高柳郁弥
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 18 田中翔太
FW 19 三木直土
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
MF 14 普光院誠
MF 33 長谷川アーリアジャスール
MF 42 金浦真樹
FW 7 松木駿之介
FW 9 富樫佑太
監督
林健太郎