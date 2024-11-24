[11.24 J3第38節](ギオンス)

※14:00開始

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 2 加藤大育

DF 16 高野遼

DF 28 小笠原佳祐

MF 6 徳永裕大

MF 22 福井和樹

MF 25 田中陸

MF 27 西山拓実

MF 40 長谷川雄志

MF 48 植田啓太

FW 39 瀬沼優司

控え

GK 21 竹重安希彦

DF 8 橋本陸

DF 55 田代真一

MF 7 金城ジャスティン俊樹

MF 15 前田泰良

MF 17 伊藤恵亮

FW 14 高木彰人

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

MF 11 東條敦輝

MF 16 丸山壮大

MF 17 小澤秀充

MF 26 高柳郁弥

MF 32 伊川拓

MF 34 曽我大地

FW 18 田中翔太

FW 19 三木直土

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

MF 14 普光院誠

MF 33 長谷川アーリアジャスール

MF 42 金浦真樹

FW 7 松木駿之介

FW 9 富樫佑太

監督

林健太郎