イギリス中部サウス・ヨークシャー州シェフィールドの閑静な住宅街で現地時間10日朝、自宅前に停めてあった大型のバンが盗まれた。異変に気づいた所有者の男性は、咄嗟にバンのドアにしがみついたのだが…。カメラが捉えた衝撃的な映像を、地元ニュースメディア『Sheffield Online』が公開し、注目を集めている。【この記事の動画を見る】10日午前7時前、シェフィールドのスモールフィールドロードに面する一戸建ての駐車場から、大型の白いバンが盗まれた。

当時の様子は自宅前の監視カメラが捉えており、バンが発進する直前、所有者の男性が助手席側に駆け寄ってドアを開けるのが見て取れる。ところがバンは急発進し、男性は大声で叫びながらドアにしがみついたが、バンはスピードを落とさず走行を続けた。次に映像が切り替わると、男性が10〜15秒の間、両足を投げ出すようにして引きずられながらも、命懸けでドアに食らいつくのが分かり、まるでドアから人形がぶら下がっているようだ。ところがバンは容赦なく加速を続け、男性は手を離して道路に転がり落ちている。その瞬間、男性は頭をひかれそうになったが、バンは止まることなく走り去った。幸いなことに男性はその後、立ち上がって歩き出しており、地元のニュースメディア『Sheffield Online』が公開した動画の最後では、足や手に包帯を巻いた姿が映し出された。実はこの男性、配管工として働いており、盗まれたバンはフランスの自動車メーカー、ルノーの「トラフィック」の新車だった。またこの一件後、男性は火傷専門医による治療を受けなければならなかった。そして、パートナーの女性はSNSで「彼はもう少しで頭をひかれそうだったの。少しでも情報があれば助けになるわ!」と情報提供を呼びかけていた。犯人は現在も捕まっていないが、動画には「これをシェアして、犯罪者に裁きを! このようなことが二度と起きないよう協力して!」と言葉が添えられており、視聴者からは次のようなコメントが寄せられた。「お金で買える物に命を懸けるべきではない。でも経済的な余裕がなかったら、ああするしかなかったのかも。勤勉で正直な人たちが安心して住める社会になることを祈る。」「はらわたが煮えくり返る思い。男性はあれで生計を立てているのだろうからね。」「もし男性がバンの鍵をつけたままにしていたとしたら、保険金は支払われないだろうね。それに工具が積まれていれば、彼は職を失うかもしれない。」「あのバンは今頃、作業場で解体されて全ての部品が他のバンに使われているだろう。または1週間後にはパーツが売られているかもしれない。こんなことは日常茶飯事。警察は何もしてくれないんだよ。」「かわいそうに。早い回復を祈っているよ。」「これは怖い。無事で何よりだった。」ちなみに米ニューメキシコ州では2022年、子供2人が乗った車を盗まれた母親が、ボンネットにしがみつく様子をカメラが捉えた。母親はその後、振り落とされたが、犯人の女は逮捕され、子供2人も保護された。画像は『The Sun 「BRUTAL ROBBERY Horror moment dad is dragged along road by stolen van as he tries to stop thief - before he’s nearly crushed under wheel」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)