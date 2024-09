次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画!極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。

今回紹介するのは、大阪で長く愛される施設を目指し、常にアップデートし続けている『大阪サウナ DESSE 』。

既存の温泉施設の枠にとらわれず多様なテーマを持つサウナを取り揃えているからこそ、自分自身の「最高!」に出会えるそんなサウナ施設です!

『大阪サウナ DESSE 』の歴史

2023年4月12日に心斎橋に新たにオープン!

初心者からサウナーまで楽しめる8つのコンセプトサウナと、細部にまでこだわったデザインが魅力です。

施設内だけでなく、ホームページやインスタグラムにもそのこだわりが詰まっており、ついつい見入ってしまいます!

HP:https://desse.osaka/

インスタグラム:https://www.instagram.com/desse.osaka/

『大阪サウナ DESSE 』のおすすめポイント

大阪サウナDESSEへ足を運ぶ前に是非知っておいておきたい魅力を3つご紹介します!

より深く大阪サウナDESSEの世界を楽しんでいただけるはずです。

〇廚錣査嚢癲と口にしてしまう、素敵な日常

「日常の延長」を感じる回遊式庭園のように、さまざまな場所を散策するような空間構成になっています。

外のように明るかったり、薄暗く隠れ家のようだったり、屋根が低くて落ち着いたり……。

万華鏡みたいで、中に入っていくのがどんどん楽しくなりそう!

浴室と脱衣所は2つあるので、男女別に利用可能ですが、メンズデーやレディースデーには、浴室を繋げて大きなひとつの空間になります。

新しい革新的な間取りのスタイルですよね。

そのため大阪サウナ DESSEでは、男女MIXデー、メンズデー、レディースデー、タトゥーデーなど、さまざまな入浴スタイルをとっているんだとか。

日によって異なりますので、大阪サウナ DESSEのInstagramやHPでチェックしてみてください!

▲灰鵐札廛箸琉曚覆8つのサウナ室



川サウナ、蔵サウナ、庭サウナ、森サウナ、水面サウナ、茶室サウナ、はなれサウナ、結びサウナのコンセプトの異なる8つのサウナが施設内にあるそう!

趣向やその時の体調や気分に応じて、ひとりひとりのお客様が最高の満足度を追求できるんだとか……。

そしてなんと蔵サウナと庭サウナはリニューアルをかけたとのこと!

ぜひ何が変わったのか、ご自身の目で直接チェックしてみてください!

こだわり抜いたサウナ飯

大阪サウナ DESSE では、サウナ前後のご飯、いわゆる”サ飯”にもこだわっているんです!

妥協ぜずに開発を行いたどり着いた先は、『豆腐』×『スパイスカレー』。

豆富飯

スープが染み込んだお豆富をご飯にもせるというインパクト抜群の一品!

豆腐がふわふわでクリーミーでスパイシーな出汁とよく合うサウナ後にぴったりのサ飯です!

カレーおでん

北新地のキッチンバー・メランジュさんが開発したスパイスカレーおでん。

オリジナルスパイスがよく効いており、OFF COLAと合うこと間違いなし!

どちらも低カロリーなので、サウナ後のご飯には最適!

ゼロカロリー理論が適用されちゃうかも!?

この2種類以外にも魅力的な”サ飯”が盛りだくさんなのでぜひ食べに足を運んでみてください。

『大阪サウナ DESSE 』おすすめグッズ

大阪サウナDESSEのスタッフが選ぶおすすめオリジナルグッズを二つ紹介します!

.橘罐ぅ薀好肇札奪肇▲奪廚閥卉

大阪サウナDESSEの8つのサウナそれぞれのサ紋をイラストにして、総柄生地をオリジナルで作成したそう。

サラッとした生地はパジャマとしても普段着としても快適で、セットアップと巾着の3点セットでサウナへのお出かけしたらさらに楽しくなること間違いなしです!

▲▲縫泪詈船汽Ε淵魯奪

なんと今回アニマル柄の可愛いサウナハットが誕生!

可愛いサウナハットをかぶれば、テンションもぐっと上がること間違いなし。

お気に入りのハットで、サウナタイムをもっと楽しく、スタイリッシュに過ごしちゃいましょう♨️

公式オンラインショップ:https://desse.osaka/sauna-web-store

「OFF COLA pm9:00」とは

そんな魅力たっぷりの『大阪サウナ DESSE 』ではこの夏発売OFF COLAのpm9:00が飲めます!!

“なんもしないをしませんか”をコンセプトに、オフタイムを充実させてパフォーマンスを最大化させてたいストレス社会に生きる人たちのために開発され、GABA200mg、 テアニン200mg配合し、眠る前やハードワークの休息時間に飲みたい、身体にやさしいクラフトコーラです。

OFF COLAはトップクリエイター、経営者などのハードワーカー、クリエイティブなZ世代などから評価をいただいています。

ととのいを増進してくれること間違いなし。おふろ上がりにぴったりなドリンクです。

素敵な銭湯で、素敵なオフタイムを♪

引き続きPM9:00を卸していただける銭湯様、サウナ施設様も募集しております。

下記フォームよりお問い合わせください。

お問合せフォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiFtZI37fLBby2_lxbsmc604iYF0oJr4npm0_wCH47vggNQ/viewform

最後まで読んでいただきありがとうございました!いかがだったでしょうか?

次回の【TOTONOI magazine by OFF COLA】もお楽しみに♪

The post 【TOTONOI magazine by OFF COLA Vol.3】細部までこだわり抜いた設計・デザインが注目『大阪サウナ DESSE 』のおすすめポイント! first appeared on 東京銭湯 - TOKYO SENTO -.