東京銭湯 - TOKYO SENTO -
-
【TOTONOI magazine by OFF COLA Vol.9】大阪府門真市にある若者が集うレトロな銭湯『みやの湯』のおすすめポイント！
次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画！極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。夢見心地のジャグジーとカラカラストロングな…
-
【TOTONOI magazine by OFF COLA Vol.8】つい長居してしまうモダンな下町銭湯『梅の湯』のおすすめポイント！
次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画！極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。今回紹介するのは、荒川が生み出す綺麗な水を…
-
【TOTONOI magazine by OFF COLA Vol.7】老若男女から愛され、毎日毎分毎秒変わり続ける『喜楽湯』のおすすめポイント！
次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画！極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。今回紹介するのは、川口に住む人の人間模様が…
-
【TOTONOI magazine by OFF COLA Vol.6】京都の天然地下水薪沸かしの銭湯『サウナの梅湯』のおすすめポイント！
次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画！極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。今回紹介するのは、京都五条にある高瀬川の目…
-
【TOTONOI magazine by OFF COLA Vol.5】激レア！黒湯の水風呂が楽しめる『綱島源泉 湯けむりの庄』のおすすめポイント！
次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画！極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。今回紹介するのは、「温泉療養者数」が2021年…
-
【TOTONOI magazine by OFF COLA Vol.4】炭酸泉やアツアツのサウナが魅力の下町銭湯『仁岸湯』のおすすめポイント！
次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画！極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。今回紹介するのは、江戸川区内で数少ないサウ…
-
【TOTONOI magazine by OFF COLA Vol.3】細部までこだわり抜いた設計・デザインが注目『大阪サウナ DESSE 』のおすすめポイント！
次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画！極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。今回紹介するのは、大阪で長く愛される施設を…
-
【TOTONOI magazine by OFF COLA Vol.2】高円寺の人々に愛され続ける『小杉湯』のおすすめポイント！
次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画！極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。今回紹介するのは、あらゆる文化が混ざり合い…
-
【TOTONOI magazine by OFF COLA Vol.1】人と文化が交差する銭湯『改良湯』のおすすめポイント！
次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画がついに始動！極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。今回紹介するのは、渋谷と恵比寿…
-
お客さんの「サウナが混雑してるから行きづらい」を解消したい！「改良湯」2度目のリニューアル！
2018年12月にリニューアルした渋谷の「改良湯」がまたパワーアップして2度目のリニューアルオープンを果たしました。今回は2度目のリニューアルに至っ…
-
僕の家は銭湯で繋がっている――長野県松本市『富士の湯』
取材・撮影：川端一嵩長野県松本市にある銭湯『富士の湯』。今年で創業84年になる老舗銭湯です。現在は三代目である阿部憲二朗（けんじろう）さん（写…
-
【台東区/浅草】鶴の湯
浅草の下町にある、“色んな種類のお風呂に入れちゃう”宮造り銭湯台東区には『鶴の湯』が2つありますが、浅草と南千住に間にこの『鶴の湯』はありま…
-
【墨田区/押上駅】さくらゆ
スカイツリーの近くにある癒しの銭湯押上駅から徒歩７分のところにある銭湯『さくらゆ』。スカイツリーの大きさに驚きながら街を歩いていると、小さな…
-
【鹿児島県 大島郡／古仁屋港前】嶽之湯【廃業】
港町に残る、昭和18年創業の歴史ある銭湯奄美大島に残る2軒の銭湯のうちの1つです。今でも廃材を燃やしてお湯を沸かしています。（※取材時：2019年夏…
-
【中野区/中野新橋駅】清春湯
東京メトロ丸ノ内線・中野新橋駅から徒歩5分ほど歩いた先にある『清春湯』におじゃましました。 可愛いのれんと大きな看板入り口は大きな看板に…
-
【北区/東十条駅】やなぎ湯
京浜東北線・東十条駅南口から徒歩5分ほど歩いた先にある『やなぎ湯』にお邪魔しました。受付は2階になります。 サウナを付けると小・大タオルも…
-
【山梨県甲府市/甲府駅】草津温泉
こんにちは。大阪出身シンガーソングライターの東木瞳（とうぼくひとみ）です。現在東京在住なのですが東京からもすぐ行ける甲府市の銭湯に激ハマり中…
-
【大田区/久が原駅】COCOFURO ますの湯
駅のホームから見えちゃうくらいの駅近『COCOFURO（ココフロ）ますの湯』は、東急池上線・久が原駅の目の前にある、駅近くの銭湯です。都心からは少し…
-
【山梨県甲府市】喜久乃湯温泉
こんにちは。大阪出身シンガーソングライターの東木瞳（とうぼくひとみ）です。今回ご紹介するのは山梨県甲府市にある『喜久乃湯温泉』さんです。…
-
【目黒区/池尻大橋駅】文化浴泉
“昔ながら”と“現代”が調和した和モダン銭湯『文化浴泉』は田園都市線の池尻大橋駅から、歩いて5分のところにあります。目黒川のすぐ近くにあり、…