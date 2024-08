MAMAMOO ムンビョル、新曲「Is This Love？」MV公開…「ソンジェ背負って走れ」の名シーンをパロディー

MAMAMOOのムンビョルがカムバックした。ムンビョルは21日午後6時、公式YouTubeチャンネルを通じて1stフルアルバムのリパッケージ盤「Starlit of Twinkle」のタイトル曲「Is This Love?」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオでは、ムンビョルが大ヒットドラマ「ソンジェ背負って走れ」の名シーンをパロディーして注目を集めた。「Is This Love?」は軽快なメロディーとムンビョルの爽やかなボーカルが調和し、キラキラと輝く夏の雰囲気をアピールした。

1stフルアルバムのリパッケージ盤「Starlit of Twinkle」は、ムンビョンが今年2月に発売した1stフルアルバム「Starlit of Muse」のリパッケージアルバムだ。1stフルアルバムの収録曲に加え、タイトル曲「Is This Love?」を含む新曲4曲が収録された。ムンビョンはこれに先立って「Starlit of Muse」でボーカル、ラップ、パフォーマンスを網羅し、オールラウンダーの一面を見せ、その延長線上にある「Starlit of Twinkle」で再び幅広い表現力を見せつけた。ムンビョルの1stフルアルバムのリパッケージ盤「Starlit of Twinkle」は、21日午後6時に各音楽配信サイトを通じて発売された。