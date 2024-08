韓国を代表するアイドルグループSHINeeのデビュー15周年を記念し制作された、SHINeeと彼らのファンクラブSHINee WORLDが共に歩んだ15年間の物語を紡いだスペシャルコンサートムービー「MY SHINee WORLD」のBlu-rayが11月8日(金)に発売されることが決定した。2008年のデビュー以来、韓国を代表するボーイズグループとして走り続けてきたSHINeeと、彼らを応援するファンクラブSHINee WORLDが過ごしてきた15年の足跡を辿るスペシャルコンサートムービー「MY SHINee WORLD」は、これまでSHINeeが開催した6回の単独コンサートの場面を収録し、グループカラーであるパールアクアグリーンのペンライトで埋め尽くされた会場のステージ上で輝く、オンユ、ジョンヒョン、キー、ミンホ、テミンの5人の姿を余すところなく映し出し、その感動を呼び起こす。

また本作でしか見ることのできないインタビューでは、SHINeeのメンバーたちそれぞれの素直な思いが語られ、日本では今年3月15日に劇場公開されるやいなや大きな反響を呼び、Filmarksの「2024年上半期 満足度ランキング」では、「MY SHINee WORLD」が第1位を獲得(2024年上半期<1月1日〜6月30日>に上映開始したレビュー数500〜9,999件の作品を対象にしたFilmarksの満足度ランキング)。ロングラン大ヒットを記録した。今回発売となるBlu-rayでは、コンサートの熱狂、そしてSHINeeとSHINee WORLDが共に輝いた15年間の軌跡を何度でも楽しむことができる。映像特典として、SHINeeがメンバーとファンに対して質問するQ&A映像に加え、劇場公開に向けたコメント映像、デビュー15周年記念の“ハングル15文字チャレンジ”映像などを収録。封入特典は、両面フォトカード5枚セット、フォトカードスタンド、アクリルキーホルダー、クリアファイル(A6サイズ)と豪華なラインナップ。外装は特製アウターケース&デジパック仕様となっている。

■商品概要

「MY SHINee WORLD」Blu-ray

発売日:2024年11月8日(金)

価格:8,800円(税込)

品番:TWBS-5385 ※DVDの販売はございません



【収録ディスク仕様】

本編112分+特典映像



【映像特典】

・オリジナル予告

・日本版予告編

・グリーティング映像

・劇場公開記念映像 Q&A編)

・劇場公開記念映像◆覆い茲い荼開編)

・デビュー15周年記念“ハングル15文字チャレンジ”



【封入特典】

・両面フォトカード5枚セット

・フォトカードスタンド

・アクリルキーホルダー

・クリアファイル(A6サイズ)



【外装仕様】

特製アウターケース&デジパック仕様



※仕様、デザイン等は変更となる場合がございます。



監督:イ・フビン(Netflix「配達人〜終末の救世主〜」共同演出ほか)

出演:オンユ、ジョンヒョン、キー、ミンホ、テミン

製作:Plus M Entertainment、SM Entertainment

配給:ツイン 2023年/韓国/112分/ビスタ/字幕翻訳:根本理恵

(C)2023 MEGABOXJOONGANG, INC., PLUS M ENTERTAINMENT, SM ENTERTAINMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.