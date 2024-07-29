¡ÈËÌ¤ÕÆ¬¡ÉÇò»æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¡¡¸©¤È»Ô¤¬¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ê¤ÉJ¥êー¥°¤ËÊó¹ð
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤È¼¯»ùÅç»Ô¤¬29Æü¡¢¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤òJ¥êー¥°°¸¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¼Äá»ÔÄ¹¤¬º£Ç¯2·î¡¢ËÌ¤ÕÆ¬¤Ø¤ÎÀ°È÷¤òÃÇÇ°¤·¡¢¸õÊäÃÏ¤¬Çò»æ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤¬¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖJ1¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¸©¤È¼¯»ùÅç»Ô¤ÏJ¥êー¥°¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ÎÊó¹ð¤òµá¤á¤é¤ì¡¢29Æü¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤È¼¯»ùÅç»Ô¤Ï¡Ö¸©¤È»Ô¤Î²ÝÄ¹µé¿¦°÷¤¬¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸õÊä¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÅÚÃÏ¤Î¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤»þ´ü¤Ë¸õÊäÃÏ¤òÁªÄê¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¡¢¸ß¤¤¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ËJ1¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î·èÄê¤Ï9·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£