第104回天皇杯は12日、東京都内のJFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」で4回戦以降の組み合わせ抽選会が行われた。すでに前回王者の川崎フロンターレが敗退した中、前々回王者の ヴァンフォーレ甲府 は鹿島アントラーズとの対戦が決まった。その他、V・ファーレン長崎対横浜F・マリノス、サンフレッチェ広島対愛媛FC、ガンバ大阪対湘南ベルマーレ、ヴィッセル神戸対柏レイソル、京都サンガF.C.対大分トリニータ、ジェフユナイテッド千葉対北海道コンサドーレ札幌の対戦が決まった。

また悪天候の影響で延期となっていたJAPANサッカーカレッジ(新潟県代表/北信越リーグ1部)対レノファ山口FC(J2)が17日に実施。勝者はサガン鳥栖と対戦することが決まった。【4回戦】8月21日(水)[1]長崎 vs 横浜FM[2]鳥栖 vs JSCor山口[3]広島 vs 愛媛[4]G大阪 vs 湘南[5]甲府 vs 鹿島[6]柏 vs 神戸[7]京都 vs 大分[8]千葉 vs 札幌【準々決勝】9月18日(水)[a][1]の勝者 vs [2]の勝者[b][3]の勝者 vs [4]の勝者[c][5]の勝者 vs [6]の勝者[d][7]の勝者 vs [8]の勝者【準決勝】10月27日(日)[a]の勝者 vs [b]の勝者[c]の勝者 vs [d]の勝者【決勝】11月23日(土)、国立(取材・文 竹内達也)