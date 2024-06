「ゴジラ博 in 東京ミッドタウン日比谷」キービジュアル

「ゴジラ」シリーズの70周年を記念し、歴代ゴジラの立像や1作目「ゴジラ」の貴重な撮影プロップなどを展示するイベント「ゴジラ博 in 東京ミッドタウン日比谷」の開催が決定した。期間は8月13日~9月1日で、会場は東京ミッドタウン日比谷 6F BASEQ HALL。入場料は時間指定前売りで1,600円。

当日券は1,800円、小学生以下(4歳以上)の子供券は900円。前売りチケットは6月28日12時よりe+(イープラス)で販売される。

会場パース図

会場では、「キングギドラ60周年」、「メカゴジラ50周年」を記念した展示や、「ゴジラ-1.0」の大迫力ジオラマも展示。このジオラマには、来場した人が自身のスマートフォン等で楽しめる特撮体験も用意されるとのこと。

イベント限定アイテムが多数登場する「ゴジラマーケット」も展開され、「ゴジラ(1954)予告篇風ステッカー(1,100円)」や、「ゴジラ(1954)予告篇風Tシャツ(M~XL/5,500円)」、「怪獣王シリーズ ゴジラ(2023)マイナスカラーver.(8,250円)」などが販売される。

主催はゴジラ博実行委員会、共催は三井不動産と東京ミッドタウン日比谷、企画監修は東宝。

「ゴジラ(1954)予告篇風ステッカー(1,100円)」

「ゴジラ(1954)予告篇風Tシャツ(M~XL/5,500円)」

「怪獣王シリーズ ゴジラ(2023)マイナスカラーver.(8,250円)」

