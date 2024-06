プレミアリーグは18日、来季のマッチスケジュールを一斉に発表した。その中で最も大きな注目を集めているのは今季のプレミアリーグで前人未到の4連覇を果たし、来季は節目の5連覇に挑戦する マンチェスター・シティ の日程。来年1月下旬から2月下旬にかけての丸1か月で、厳しい対戦相手との5連戦が組まれる形となっている。マンチェスター・Cは今年8月18日の開幕戦で、チェルシーと激突。過去の開幕戦では20勝7分5敗の好成績を残しており、プレミアリーグで最も高い勝率62.5%の相手と厳しいビッグ6対決から幕開けを迎える。

Here they are, our 2024/25 @premierleague fixtures!



First up, Chelsea away on Sunday 18 August at 16:30 (UK)