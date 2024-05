Appleがメディアプレーヤーソフトウェア「Apple TVアプリ」のAndroid版を開発中であることが報じられています。Apple (AAPL) Signals That It’s Working on TV+ App for Android Phones - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-29/apple-to-open-malaysia-store-on-june-22-in-southeast-asia-push

Report: Apple working on bringing Apple TV app to Android phones - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/05/29/apple-tv-app-android/2019年にリリースされたApple TVアプリは、オリジナル制作の映画やテレビシリーズを放映するビデオ・オンデマンド・サービスの「Apple TV+」に加え、Amazonプライムビデオなどの動画ストリーミングサービスの番組を1つのアプリで楽しめるというアプリです。これまで、Apple TVアプリはiOSやiPadOS、tvOSなどApple製OSのほか、Android TV向けに配信されていましたが、Android搭載スマートフォンやタブレット向けの開発は行われていませんでした。そのため、これまでAndroidスマートフォンユーザーがApple TV+の番組を見たり、メジャーリーグサッカーの試合を観戦したりする場合は、ウェブ版のApple TVを利用することが求められていました。しかし、スマートフォン用に最適化されたアプリ版とは異なり、ウェブ版には番組のダウンロードなどの機能が欠如しています。しかし、Appleは2024年5月からAndroid向けApple TVアプリの開発を支援するシニアエンジニア募集しています。募集要項の中でAppleは「楽しい新機能の開発を主導し、何百万人ものユーザーがテレビやスポーツを見たり発見したりするために使用するアプリケーションの構築を手伝ってくれる人を募っています」と述べています。海外メディアのBloombergは「Appleのこの動きは、Appleが動画ストリーミングサービスにおける市場シェア拡大を目指そうとしている証であり、世界中に30億台存在するといわれるAndroidデバイスを保有するユーザーをApple TVアプリに取り込もうとしていることを示唆しています」と推測しました。なお、Android向けApple TVアプリのリリース時期などに関してAppleはコメントを残していません。