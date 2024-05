米ニュージャージー州のマンションでエレベーターに乗っていた5歳少女が、ドアが開いた瞬間に左腕を戸袋に引き込まれた。一緒にいた大人がすぐに腕を引き抜こうとしたが上手くいかず、少女は痛みで悲鳴を上げていた。しばらくして腕を引き抜くことができたが、少女は病院で20針を縫う大ケガをしたという。昨年7月に発生した事故を、当時の映像とともに米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

米フロリダ州に住むロニ・ガラッツィオティスさん(Loni Garatziotis)は昨年7月、3人の子どもを連れて以前に住んでいたニュージャージー州ホーボーケンを訪れた。そして友人家族とともにプールで遊ぶため、プールが併設されているマンションのエレベーターに乗った。エレベーターが上昇し7階に到着した時、ロニさんの娘で当時5歳だったゾーイ・ガラッツィオティスちゃん(Zoe Garatziotis)の腕が、エレベーターの戸袋に挟まれてしまった。当時の様子を監視カメラが捉えており、ドアが開く直前、ドアに左手を置いているゾーイちゃんの姿が確認できる。そしてドアが開くと、ゾーイちゃんの左手は戸袋に引き込まれてしまった。ゾーイちゃんは肘のあたりまで挟まれてしまい、ドアは半開きの状態となった。一緒にいたロニさんと友人らは、必死にドアを引っ張ってゾーイちゃんの腕を引き抜こうとした。しかしゾーイちゃんの腕は、なかなか抜けなかった。滑りを良くして腕を引き抜こうと、持っていた消毒液をゾーイちゃんの腕に塗ってみたが、上手くいかない。3分以上が経過しても腕は抜けず、騒ぎを聞きつけた近所の人がハンドローションを手渡してくれた。ローションを腕に振りかけるように塗り、再びゾーイちゃんの腕を引っ張ると、ようやく戸袋から引き抜くことができた。このマンションでドアマンとして働くマニー・バチスタさん(Manny Batista)は当時、1階の入り口にいたが、7階にいたゾーイちゃんの叫び声が聞こえたという。マニーさんは、「階段を駆け上がり、専用の鍵を使ってエレベーターを止めました。私にも子どもがいますので、その声が痛がっているものか、楽しんでいる時のものかは区別がつきます。ゾーイちゃんの叫び声は、痛みからのものでした」と当時を振り返る。そして救急車の到着を待っている間、マニーさんは応急処置を施した。当時のゾーイちゃんの腕を撮影した写真が公開されているが、モザイクが掛かっているものの手首のあたりに大きな裂傷が確認できる。マニーさんは、「ケガをした腕を包んでもらうために、シャツを脱いで渡しました。でも、あの女の子は落ち着いていて、強い子でしたね。もし私が同じ状況にあったら、大人ですが赤ちゃんのように泣いていたと思います」と話している。到着した救急車で病院へ向かったゾーイちゃんは、20針を縫い、3か月間は毎週通院することになった。落ち着いた様子を見せていたゾーイちゃんだったが、当時のことは「とっても怖かった」とのちに明かしていた。その後、ロニさんは建物のオーナーである「Taylor Management Company」とエレベーター会社「Kone Elevators and Escalators」に対し、過失があったとして訴訟を起こした。ロニさんの弁護士であるエドワード・カポーチさん(Edward Capozzi)は、「エレベーターの戸袋は、数枚の紙しか入らないほどの狭い隙間ですが、当時その隙間が大きくなっていたのです」と話す。ロニさんは賠償金の請求とともに、このようなことが再び起きないように警告の表示を求めている。ちなみに昨年9月にはエルサルバドルで、2歳女児がエスカレーターに手を挟まれた。女児はすぐに病院で手術を受け、幸いにも指の切断を免れていた。画像は『New York Post 「Girl, 5, scarred after arm sucked into NJ elevator door ― as hero doorman ran up 7 flights to help: ‘Hearing screams the whole time’」(ABC7)』『TDPel Media 「2 year old girl almost lost her fingers after getting them stuck at a mall escalator in El Salvador.」』『腾讯网 「电梯“咬住”脚了!很多成年人的第一反应不如这个9岁女孩」』『Thakoni 「Toddler’s fingers trapped in escalator as dozens of shoppers rush to help her」』『ABC News 「New details in death of 3-year-old who fell from airport escalator」(Charlotte Douglas International Airport)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)