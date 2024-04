『カフェ・ド・クリエ』に、トーストサンドメニュー「蒸し鶏と彩り野菜〜ピリ辛胡麻ソース〜」が登場!

しっとりと蒸した柔らかい食感の蒸し鶏に、風味豊かな練りごまと豆板醤や花椒を合わせたピリッとした辛みの中にも深みのある味わいのソースが絶品!

シャキシャキのレタスやきゅうり、トマトと合わせて店内で焼き上げたトーストとサンドした、暑くなる季節にピッタリのトーストサンドメニューです☆

カフェ・ド・クリエ『トーストサンドメニュー「蒸し鶏と彩り野菜〜ピリ辛胡麻ソース〜」』

価格:570円

発売日:2024年5月15日(水)〜

販売店舗:全国の『カフェ・ド・クリエ』

しっとりと柔らかい蒸し鶏に、風味豊かな練りごまと豆板醤や花椒を合わせたピリッとした辛みの中にも深みのある味わいのソースです。

キリッと冷えたアイスコーヒーやアイスティーと合わせて、楽しめます!

フレッシュな野菜と共に店内で焼き上げたトーストでサンドした夏にピッタリな味わいが楽しめます☆

カフェ・ド・クリエの『トーストサンドメニュー「蒸し鶏と彩り野菜〜ピリ辛胡麻ソース〜」』は2024年5月15日発売です。

