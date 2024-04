ファミリーマートでは、人気の贅沢おむすびシリーズ「ごちむすび」から「いくらと炙りたらこ」と「炙り焼鮭はらみ」が販売中です。

ファミリーマート 贅沢おむすびシリーズ「ごちむすび」

価格:各269円(税込290円)

発売日:2024年4月23日(火)

発売店舗:全国のファミリーマート約16,300店。

4月9日(火)よりは販売中の「正統派vs個性派」おむすびキャンペーンに続き、人気の贅沢おむすびシリーズごちむすびから「いくらと炙りたらこ」と「 炙り焼鮭はらみ」の2品が販売中です。

いくらと炙りたらこ

「いくらと炙りたらこ」は2種類の魚卵を使用し、いくらの醤油漬けは超特選醤油で味付しています。

たらこは熟成後炙り焼きにし、半生の食感が楽しめます。

炙り焼鮭はらみ

「鮭はらみ」は、銀鮭はらみの切身を、みりんや昆布だしなどを合わせてから炙り焼きにしています。

累計販売数2億6,000万食突破の王道ごちむすび。

「いくらと炙りたらこ」と「炙り焼鮭はらみ」は2024年4月23日(火)より全国のファミリーマートで販売中です。

