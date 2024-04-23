Galaxy A54 5G ハイブリッドケース

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　「BCNランキング」2024年4月8日から14日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Galaxy A54 5G ハイブリッドケース

PM-G233HVCKCR（エレコム）

2位　iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア

TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）

3位　シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付

PM-S224PLFUBK（エレコム）

4位　[iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック

41-959039（Hamee）

5位　[iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア

41-960554（Hamee）

6位　ZEROSHOCK グリップ OPPO Reno7 A

PMWO221ZEROGBK（エレコム）

7位　arrows We用ハイブリッドケース 極み

PM-F212HVCKCR（エレコム）

7位　ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ シンプルスマホ6

PM-S224PLFUJPND（エレコム）

9位　[iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック

41-945049（Hamee）

10位 iPhone 14 TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック

PM-A22ATSLFCBK（エレコム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。