対応機種・カラー別に集計 意外な製品が1位？ 今売れてるスマートフォンケースTOP10 2024/4/23
「BCNランキング」2024年4月8日から14日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy A54 5G ハイブリッドケース
PM-G233HVCKCR（エレコム）
2位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）
3位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
PM-S224PLFUBK（エレコム）
4位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
5位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-960554（Hamee）
6位 ZEROSHOCK グリップ OPPO Reno7 A
PMWO221ZEROGBK（エレコム）
7位 arrows We用ハイブリッドケース 極み
PM-F212HVCKCR（エレコム）
7位 ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ シンプルスマホ6
PM-S224PLFUJPND（エレコム）
9位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック
41-945049（Hamee）
10位 iPhone 14 TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック
PM-A22ATSLFCBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy A54 5G ハイブリッドケース
PM-G233HVCKCR（エレコム）
2位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）
3位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
4位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
5位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-960554（Hamee）
6位 ZEROSHOCK グリップ OPPO Reno7 A
PMWO221ZEROGBK（エレコム）
7位 arrows We用ハイブリッドケース 極み
PM-F212HVCKCR（エレコム）
7位 ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ シンプルスマホ6
PM-S224PLFUJPND（エレコム）
9位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック
41-945049（Hamee）
10位 iPhone 14 TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック
PM-A22ATSLFCBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。