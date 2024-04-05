”AirPods”シリーズ以外 5位以下の顔ぶれに注目 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/4/5
「BCNランキング」2024年3月25日から3月31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
7位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
8位 Ultra Open Earbuds Black（BOSE）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
10位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
7位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
8位 Ultra Open Earbuds Black（BOSE）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
10位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。