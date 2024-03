【その他の画像・動画を元記事で見る】

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の『THE FIRST TAKE INTERNATIONAL』第15弾が、3月29日22時にプレミア公開。

今回は、『THE FIRST TAKE』第416回で『ファイナルファンタジーVII リバース』のテーマソング「No Promises to Keep」を植松伸夫とconTIKIとともにパフォーマンスしたローレン・オルレッド(Loren Allred)が再登場。

2017年に公開されたミュージカル映画『グレイテスト・ショーマン』の劇中歌として世界的に話題となった「Never Enough」を日本初パフォーマンス。空気を震わす圧倒的な歌唱力と表現力に注目だ。

■ローレン・オルレッド コメント

「Never Enough」は物質的に欲しいもの全てを手に入れられたとしても愛がなければ何もないに等しい、そういう内容の曲だと私は思います。

今回日本初パフォーマンスになりました。

自分の個性も出して歌ったローレン・ヴァージョンとしてこの曲をリリースするので、日本でこうして歌えたことを嬉しく思い、特別な想いに包まれています。

日本が大好きです。

Everyone asks me what “Never Enough” is about,and to me, “Never Enough” means you can have everything in the world in terms of material things,but if you don’t have love, you have nothing.

This is my very first performance in Japan,and it’s so special to me because I’m releasing my own version,and to be able to sing it in Japan just warms my heart.

I love it here.