ファッションの魅力を伝える計43のショーやインスタレーションを展開！Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 A/W

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構が主催する「Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 A/W」は、公式会場の渋谷ヒカリエ、表参道ヒルズを中心に、3月10日(日)のFPT凱旋イベント&オープニングパーティーを含め、3月11日(月)〜3月16日(土)に開催しました。

期間中に35のフィジカル発表、8のデジタル発表、計43のショーやインスタレーションが実施されました。

「OPEN,FASHION WEEK」の年間テーマにふさわしく、参加ブランドの協力のもと、一般が参加できるショーやインスタレーションの機会を多く創出。

広くTOKYOのファッションの魅力を伝え、だれもが楽しめるファッション・ウィークをめざした一週間となりました。

「Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 A/W」シーズン参加ブランド一覧

フィジカル発表35ブランド(発表順) ●初参加ブランド

1, M A S U/エムエーエスユー(FPT)

2, HIDESIGN/ハイドサイン

3, pays des fees/ペイデフェ

4, Chika Kisada/チカ キサダ

5, KAMIYA/カミヤ

6, SHINYAKOZUKA/シンヤコヅカ(TFA)

7, TANAKA/タナカ

8, FAF/エフエーエフ(TFA)●

9, HOUGA/ホウガ

10, HARUNOBUMURATA/ハルノブムラタ

11, Kota Gushiken/コウタグシケン(TFA)●

12, VIVIANO/ヴィヴィアーノ

13, tanakadaisuke/タナカ ダイスケ(TFA)

14, YOHEI OHNO/ヨウヘイ オオノ

15, JOTARO SAITO/ジョウタロウ サイトウ

16, MIKAGE SHIN/ミカゲシン

17, FETICO/フェティコ

18, KANAKO SAKAI/カナコ サカイ

19, WILDFRAULEIN/ヴィルドホワイレン

20, PHOTOCOPIEU/フォトコピュー(TFA)●

21, TAE ASHIDA/タエ アシダ

22, AKIKOAOKI/アキコアオキ

23, MURRAL/ミューラル

24, Queen&Jack/クイーン アンド ジャック

25, MIKIO SAKABE/ミキオサカベ

26, mister it./ミスターイット(TFA)●

27, HEOS/へオース

28, meagratia/メアグラーティア

29, support surface/サポートサーフェス

30, Marimekko/マリメッコ(by R)※FINLAND●

31, HAENGNAE/ヘンネ(TFA)●

32, Global Fashion Collective/グローバル ファッション コレクティブ 1 ※CANADA

33, Global Fashion Collective/グローバル ファッション コレクティブ 2 ※CANADA

34, SOSHIOTSUKI/ソウシオオツキ(TFA)

35, anrealage homme/アンリアレイジ オム●

デジタル発表8ブランド(発表順)

1, 08sircus/08サーカス

2, IRENISA/イレニサ

3, HOLO MARKET/ホロマーケット

4, WIZZARD/ウィザード

5, HYKE/ハイク

6, mintdesigns/ミントデザインズ

7, CHONO/チョノ

8, DRESSEDUNDRESSED/ドレスドアンドレスド

2024 A/Wシーズン コレクション発表ハイライト「by R(バイアール)」

日本のファッションシーンをエンパワーメントするプロジェクト「by R(バイアール)」

世界中で広く知られているフィンランドのデザインハウス「Marimekko」(マリメッコ)が日本初のランウェイショーを開催。

今シーズンも、冠スポンサーである楽天グループが、日本のファッションシーンをエンパワーメントするプロジェクト「by R(バイアール)」にて、フィンランドのデザインハウス「Marimekko」が、日本初となるランウェイショーを実施。

アイコニックな花柄「ウニッコ」が2023年で60周年を迎えた同ブランドの24 A/Wコレクションには大きな注目が集まりました。

また、ブランドの「by R」への参加を記念して、楽天が運営するファッション通販サイト「Rakuten Fashion」で限定商品を販売し、大好評を得ました。

デザイナー支援プログラムから注目ブランドが続々参加

FASHION PRIZE OF TOKYO 2024受賞ブランド凱旋イベント

2024 A/W会期の前夜3月10日(日)、「M A S U(エムエーエスユー)」がパリで発表したコレクションの、日本での凱旋イベントとして、FASHION PRIZE OF TOKYO 2024 WINNER’S EVENT “THE CINEMA”を、公式会場渋谷ヒカリエ ヒカリエホール Aにて開催。

パリでの発表映像と、24 A/Wコレクションを着たマネキンによるインスタレーションを行いました。

Rakuten FWTのオープニングパーティーを兼ねた本イベントには、一般を含む多くの方が来場し、翌日から始まるファッション・ウィークへの高揚感をさらに高めました。

TOKYO FASHION AWARD 2024受賞ブランド凱旋(発表順)

「TOKYO FASHION AWARD」の第9回受賞デザイナーが、公式会場渋谷ヒカリエ ヒカリエホール Aにてコレクションを発表しました。

各ブランド個性的な発表方法でコレクションを披露し、大きな話題を集めました。

FAF

Kota Gushiken

tanakadaisuke

PHOTOCOPIEU

mister it.

HAENGNAE

SOSHIOTSUKI

JFW NEXT BRAND AWARD 2024

グランプリ受賞ブランド「KANAKO SAKAI(カナコ サカイ)」

KANAKO SAKAI

JFWO主催のブランドサポートプログラム「JFW NEXT BRAND AWARD 2024」グランプリ「KANAKO SAKAI」が、公式会場渋谷ヒカリエ ヒカリエホール Aで、先シーズンに引き続きショーを開催。

これまで触れずにいた「女性性」に向き合ったという今シーズンは、前シーズンのブランドを紹介する意図から、自身の内面をより深く表現するという意図へ変化させたショーとなりました。

審査委員特別賞受賞ブランド「fluss(フルス)」

審査員特別賞を受賞した「fluss」24 A/Wコレクションの一部が、会期前日の3月10日(日)から3月16日(土)まで、公式会場ヒカリエ 9階アトリウムで展示されました。

会期初日、同会場にてモデルを使ったプレゼンテーションを実施。

少年らしさとエレガントさのギャップが繊細な、ファンタジー感あるコレクションを発表しました。

TOKYO FASHION AWARD、JFW NEXT BRAND AWARD受賞ブランド、およびby Rにて過去シーズンに発表した実力派ブランドが多数参加(発表順)

<発表ブランド>

IRENISA (小林 祐 / 安倍 悠治 TFA 2023 )

Chika Kisada (幾左田 千佳 TFA 2017・by R 2023 A/W)

TANAKA (タナカサヨリ / クボシタアキラ TFA 2023)

HARUNOBUMURATA (村田晴信 TFA 2022)

VIVIANO (ヴィヴィアーノ スー TFA 2023)

YOHEI OHNO (大野陽平 TFA 2017)

FETICO (舟山瑛美 TFA 2023 ・ NBA 2023)

AKIKOAOKI (青木明子 TFA 2023)

近年の東京のファッション・ウィークでのアワード受賞やby Rを通して注目を集める現在活躍中の実力ブランドが多数参加し、見ごたえのあるショー・インスタレーションが展開されました。

2024 A/Wシーズン 海外ビジネス強化

Rakuten FWTでは本24 A/Wシーズンより、本格的に海外からのバイヤー・プレス誘致を開始しました。

今季は、これまで東京のファッション・ウィークとも関係性があり、東京のファッションへの造詣が深いジャーナリストEugene Rabkin(ユージーン・ラブキン)とZoe Suen(ゾエ・スーエン)および、TOKYO FASHION AWARD 審査員Nick Wooster(ニック・ウースター)、シンガポール ファッション カウンシルの代表が来日し、ファッション・ウィークを観覧しました。

