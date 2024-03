【その他の画像・動画を元記事で見る】

■DJ HiRAPARKを迎え、自身初の試みとなったDJ MIXも披露!

miletが、デビュー5周年を記念し自身初となるアリーナ公演『milet 5th anniversary live “GREEN LIGHTS”』を3月15・3月16日に大阪城ホール、3月19・20日に横浜アリーナで開催。4日間で約3万8,0oo人を動員した。

ライブは、今回のツアーのために書き下ろされた「Green Lights」をグリーンのライトで紗幕にmiletが投影されスタート。miletの姿が紗幕に映し出されるや大歓声が湧き起こった。

紗幕が振り落とされ後光差すなか登場したmiletは、白一色で構成されたパンツスタイルのクールな衣装で登場。余計なものを加え過ぎないことで内面の持つ強さを演出していた。

そんな姿に大きな歓声が響いた登場から「絆ノ奇跡」「コイコガレ」「checkmate」「Higher」と立て続けに披露され、ライブ開始早々会場は異常な盛り上がりをみせ大きな熱気に包まれた。

そして「デビュー5年を迎えました。本当にありがとうございます。今日はいつもと違う気持ちでこのステージに立っています」と話し、デビュー曲「inside you」がアカペラで披露。

会場全体がmiletの歌声に集中して耳を傾け、1コーラス披露されたあと、バンドが入り迫力あるいつもの「inside you」が披露された。

中盤では、今回の大きな目玉とも言えるDJ MIXメドレーが6曲連続で披露され会場が揺れるほどの盛り上がりをみせた。

自身初の試みとなったDJ MIXでは「HELL CLUB」などの楽曲制作もともにしたDJ HiRAPARKを迎え、「HELL CLUB」「Higher」「Outsider」「SEVENTH HEAVEN」「おもかげ」「us」を披露。いつもと違うスタイルでのパフォーマンスに会場は大盛上がりとなった。

そんなDJ MIXパートを経て、miletは繊細なシルクオーガンジーを接ぎ合わせたワンピーススタイルの衣装で登場。優しさと華やかさを演出していた。

後半戦は、TVアニメ『葬送のフリーレン』特別エンディングテーマとなっている「bliss」をセンターステージで披露しスタート。

立て続けに披露されたのは同アニメエンディングテーマ「Anytime Anywhere」。センターステージからリフトアップし2階席付近の目線まで昇り披露された姿に、会場は息を飲み見惚れ聞き惚れていた。

そして「Wings」「One Reason」「邂逅」とmiletの楽曲のなかでも名バラードと評価される曲たちが披露され本編は終了。

鳴りやまぬアンコールを受けたmiletはひとりで登場し、エレキギターを背負う。そしてエレキギターでの弾き語りで「I Gotta Go」「You made it」「The Hardest」「The Love We’ve Made」がメドレーで披露。立ち姿でエレキギターを掻き鳴らしメドレー披露する姿にファンは新しい感覚を覚えているようで、その姿、音をしっかり焼き付けようとしていた。

最後は「Who I Am」がエレキを背負ったmiletとバンドとともに披露され、公演は大盛況で幕を閉じた。

なお、miletは8月3日から自身史上最多となる全国19都市21公演のホールツアーを開催する。

■『milet 5th anniversary live “GREEN LIGHTS”』

<セットリスト>

01.Green Lights

02.絆ノ奇跡

03.コイコガレ

04.checkmate

05.Higher

06.inside you

07.Waterfall

08.Your Light

09.DJ MIXメドレー(HELL CLUB~Higher~Outsider~SEVENTH HEAVEN~おもかげ~us)

10.bliss

11.Anytime Anywhere

12.Wings

13.One Reason

14.邂逅

[ENCORE]

15.弾き語りメドレー(I Gotta Go~You made it~The Hardest~The Love We’ve Made

16.Who I Am

ライブ情報

ツアータイトル未定

08/03(土)千葉・市川市文化会館

08/10(土)宮城・仙台サンプラザホール

08/12(月)静岡・アクトシティ浜松 大ホール

08/17(土)岐阜・長良川国際会議場 メインホール

08/18(日)愛知・愛知芸術劇場 大ホール

08/23(金)北海道・カナモトホール

08/25(日)北海道・旭川市民文化会館 大ホール

08/31(土)広島・広島文化学園HBGホール

09/01(日)岡山・倉敷市民会館

09/06(金)大阪・フェスティバルホール

09/07(土)大阪・フェスティバルホール

09/14(土)香川・サンポートホール高松 大ホール

09/16(月)京都・ロームシアター京都 メインホール

09/20(金)埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

09/23(月)神奈川・神奈川民ホール 大ホール

09/28(土)石川・本多の森北電ホール

09/29(日)新潟・新潟テルサ

10/09(水)東京・東京ガーデンシアター

10/10(木)東京・東京ガーデンシアター

10/19(土)熊本・熊本市民会館シアーズホーム夢ホール 大ホール

10/20(日)福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

milet OFFICIAL SITE

http://www.milet.jp/