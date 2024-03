今月2日午前3時頃、 フィリピン の高速道路を走行中の バイク の前に歩行者が突然、飛び出した。慌てた運転手はなんとか事故を避けようとしたものの、「ぶつかった」と思った瞬間、歩行者は姿を消したという。超常現象などについて語る深夜ラジオトーク番組『Coast to Coast AM』などが伝えた。【この記事の動画を見る】 フィリピン のミンダナオ島に住むカール・シャオ・ダガスさん(Karl Siao Dagus)は今月2日午前3時頃、カガヤン・デ・オロ市内の高速道路を バイク で走行中、背筋が凍るような不思議な現象に出くわした。

カールさんは友人宅から帰宅途中で、後部座席に別の友人を乗せて バイク を運転していた。するとどこからともなく突然、白いパーカーに黄色いズボンをはいた少年のような歩行者が現れ、一度止まったかと思うと、 バイク の前に稲妻のような速さで飛び込んできたという。「轢いてしまった」と唖然としたカールさんはその後、同乗者と一緒に辺りを見回したものの、歩行者の姿はどこにもなく、「衝突したと思った瞬間、空気がヒヤッとして寒気を感じた。ただ歩行者の存在というのは全く感じず、ぶつかった衝撃は全くなかった」と明かしていた。そして帰宅後、不安になってヘルメットのカメラの映像を確認したところ、背筋が凍るような恐ろしさに襲われたそうで、動画についてこう述べた。「実は歩行者に顔がなくてね。 バイク を避けるのではなく、自ら飛び込んでくるかのように現れ、煙のように突然消えてしまった。それで『あの時の歩行者は幽霊だったに違いない』と思うようになったんだ。」こうしてカールさんはその後、Facebookに「帰宅中の不気味な遭遇」と言葉を添えて当時の動画を投稿。これが大きな反響を呼び、次のようなコメントが寄せられた。「これは説明がつかないね。」「午前3時といったら、最も超常現象が起こりやすい時間だよね。」「私も高速道路で同じような経験をしたことがある。車の前に突然人が現れて、撥ねてしまったと思ったら誰もいなかった。ただその道路は事故が多く、不思議な現象が度々起きていることを知って怖くなった。」「幽霊って本当にいるのだろうか?」「タイム・トラベラーだよ。」「もしこれがフェイクでないとしたら、あれは彼の守護天使かもしれないね。」「速度計を見ると、運転手は時速100キロで走り、歩行者を見てスピードを落としている。そして避けられないと分かって、右にハンドルを切っている。これはフェイクではないだろうね。」「この歩行者には目も鼻も口もない! 顔がないんだよ。」「360度撮影対応 ドライブレコーダー には死角がある。両端がそれにあたり、画像がブレてしまう。また性能が悪いと一瞬、被写体が消えてしまったように見えるもの。幽霊とか超常現象ではないし、この子は怪我がなく無事だったはず。」「360度カメラのスティッチング(繋ぎ合わせ)により、歩行者が消えたように見えるだけだよ。」なお真相については今も謎のままで、カールさんはFacebookで「あれがいったい何だったのかは分からない。ただ神様が私たちを守ってくれたことに感謝している」と綴っていた。テックインサイト編集部では、カールさんに「今も幽霊だと信じているか」「その後、新たな情報はあったのか」などについて質問を投げかけている。ちなみに今年1月にはメキシコで、タクシーが バイク に突っ込んで電柱に衝突する事故が発生し、 バイク に乗っていた男性が死亡した。事故現場の写真には異様な人影が写っており、「これは幽霊では?」「背筋が凍る」といったコメントが多数寄せられていた。画像は『Karl Siao Dagus Facebook「Creepy encounter @Gusa」』『GMA Regional TV YouTube「One Mindanao: Dautang espiritu?」』『The Sun 「ROADSIDE HAUNT Disturbing photos show ‘ghost’ lingering behind scene of fatal car crash as police investigate wreckage」(Credit: Jam Press)』『LADbible 「Passengers left screaming after Tesla detects 'ghosts' in graveyard next to real life Conjuring house」(Credit: LADbible/Collab)』『Tessa Coates Instagram「Okay hello! Upgraded from stories to the grid.」』『uknown TikTok 「NPC caught lacking #npc#malfunction」』『The Sun US 「SPIRIT AND MIXER Moment ‘ghost Lady Lansdowne’ moves chair in pub leaving barmaid spooked」(Credit: Kennedy News and Media)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)