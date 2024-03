今月5日、結婚式場に現れた野生のヒョウと遭遇しながらも、12歳の少年が冷静に対処したというニュースが インド より届いた。ヒョウを目の前にしても騒がず、落ち着いて行動する少年の姿を捉えた動画には、「完璧な対応だ」といった称賛の声が寄せられている。米ニュースメディア『ABC7』などが報じた。 話題の動画 は現地時間5日午前7時、 インド 中西部マハーラーシュトラ州ナーシクにある結婚式場「Sai Celebration Lawn And Marriage Hall」で監視カメラが捉えたものだ。当時、モーヒト・アヒレ君(Mohit Ahire、12)は、この式場で警備員として働く父親と一緒に敷地内にある予約事務所を訪れていた。モーヒト君は入り口のそばにあったベンチに座ると、充電器をコンセントに挿し、携帯のゲームで遊び始めた。一方、父親は奥の部屋を確認した後、外に出て行った。

モーヒト君は1人でゲームをしており、集中している姿が動画の冒頭で確認できる。ところがしばらくすると、開けっ放しにしていたドアから、野生のヒョウが室内に入ってきたのだ。入り口側を向いてゲームをしていたモーヒト君は、すぐにヒョウの姿に気付いたが、幸運にもヒョウはモーヒト君の存在に気付いていないようだった。モーヒト君はヒョウが目の前を通り過ぎて奥の部屋に入っていくのを見届けると、ヒョウに気付かれないよう静かにベンチから降り、外に出てそっとドアを閉めたのだ。獰猛な動物と遭遇してしまえば、恐怖でパニックになってもおかしくない。しかしモーヒト君は、大人顔負けの冷静な対応で、危険な状況を対処したのだ。この行動は、モーヒト君の身を守るだけでなく、危険な動物を建物内に閉じ込めたことでさらなる被害を防ぐことにも繋がった。この動画がネット上に公開されると、「12歳でここまで落ち着いているのがすごいし、その後のことを考えてドアを閉めたのも素晴らしい」「小さなクモを見て叫ぶ人だっているのに、これはすごい」「なんて頭の回転が速い子なんだ」「信じられないくらい完璧な対応だね」など、驚きやモーヒト君への称賛の声があがった。モーヒト君があまりにも落ち着いているように見え、「恐怖を感じていなかったのでは?」と思うほどだ。しかしモーヒト君は、「ヒョウとの間の距離がほとんどないくらい、すごく近かったです。怖かったけれど、静かにベンチを降りて、こっそりと事務所から出ることができました」と当時を振り返っている。同結婚式場のオーナーであるアニル・パワールさん(Anil Pawar)によると、この日の早朝に近くの住宅街でヒョウが目撃されており、住民や警察官がヒョウを見つけ出そうとしていたそうだ。同地域には多数の農地や川がある自然豊かな場所で、過去にもヒョウの目撃情報が寄せられていた。無事に逃げ出したモーヒト君が父親にヒョウの存在を伝えると、近くにいた森林局や警察官が現場に駆けつけ、5歳のオスのヒョウに麻酔をかけて捕獲したという。