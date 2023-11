中国の女性ブロガーが先月、「Weibo(微博)」に体重約90キロのワニを調理する過程を投稿したところ、大炎上した。女性は動画の中で、ワニを洗い、皮を剥ぎ、様々な方法で大胆に調理しているが、視聴者からは「動物虐待だ」「注目を集めたいだけだろう」といった声があがっているという。香港のニュースメディア『香港01』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

中国本土に住むブロガー「厨娘小何(Chu Niang Xiao He、以下シャオ・ヒーさん)」が先月、フォロワー数45万人超の「Weibo(微博)」にワニを丸ごと1頭調理する動画を投稿したところ物議を醸した。

動画のワニは頭を布で巻かれているもののすでに死んでいると思われ、浴室にいるシャオ・ヒーさんはまず、長いブラシでワニの表面を洗っている。

そして表面がキレイになると、次はピーラーや手で皮を剥いでいき、体全体をもう一度洗うと、出刃包丁やハサミで小さくカットした。

シャオ・ヒーさんは動画の中で「ワニはもともと、ワニ革のバッグなどを作るためにワニを養殖しているファームから手に入れた」と明かし、次のように語っていた。

「ワニ(クロコダイル)が大きければ大きいほど、ワニ革も価格が上がるのよね。ワニ革のバッグというのはいつも高いでしょう。もしワニ革のバッグの作り方を知っていたら、ワニを丸ごと買ったほうが既製品を買うよりもずっとお得なのでしょうね…。ただ私はワニ革のバッグの作り方は知らないのよ。」

シャオ・ヒーさんはその後、ワニの皮を煮詰めてゼラチン状にしたものを他の具材と混ぜてワニケーキを作ったり、尻尾を煮詰めてできた油でスキンケア製品を完成させたり、ワニ肉のスープ作りなどに挑戦し、「ワニはどんな風に調理してもとても美味しいのよ」と笑顔を見せていた。

すると視聴者からは、次のようなコメントが寄せられた。

「味はチキンと一緒だというし、私は食べてみたいわ。」

「ワニの油ってお肌にとてもいいのよね。」

「ワニの肉から皮まで全てを有効利用しているなんて素晴らしいじゃない!」

「ワニの頭はどうしたの? スープにしたの?」

「とてもクリエイティブだし、いつも楽しみにしているよ。」

「生きていたワニを殺して調理したのでしょう。なんて残酷なの! ワニ料理なんて普通じゃないし、ただ注目を集めたいだけでしょう。こんな動画、今すぐ削除すべきよ。」

「これは衝撃的だね。」

「気分が悪い。」

「ワニの足の映像が頭から離れない。」

「きっと家中、ワニの臭いが充満していたことでしょう。」

「あまりにもグロテスク。見たくなかった。」

「動物虐待よ。」

「ワニを浴室で解体したの? 体を洗っているだけだと思ったのに、なぜ調理してしまったの?」

「怖い。最初の動画の部分だけでも削除して!」

なおシャオ・ヒーさんは、批判的なコメントに対して「養殖されたワニはもともと革製品に生まれ変わるはずだったわけで、犠牲になる運命だったの。希少なヒマラヤクロコダイルのバッグに『ノー』とは言わないでしょう。もっと合理的に考えるべきよ」と反論し、このように続けた。

「実は私もワニが怖いから、ワニを殺して処理するのはプロにお願いしたの。だから私が手を出したのはあくまでもその後の調理なのよ!」

ちなみに昨年にはタイで、コウモリをまるごと調理したスープを食べたブロガーが逮捕されていた。コウモリはたくさんの病原体を保有しているため、非常に危険だという。

画像は『阿波罗新闻网 2023年11月5日付「中国美女网红杀90公斤鳄鱼 扒皮、熬油、烹饪…」』『Oddity Central 2023年11月6日付「Food Vlogger Sparks Outrage by Skinning, Gutting and Cooking Alligator for Views」』『The Daily Star 2022年11月10日付「Vlogger faces jail after feasting on bat flesh and bones in clip sparking pandemic fears」(Image: ViralPress)』『โลกแห่งการกินอาหาร 2022年5月26日付TikTok「มีชีวิตอยู่」』『TooFab 2020年4月9日付「YouTuber Sparks Outrage Torturing and Eating Animals Alive for Content」(YouTube)』『ThaiResidents.com 2020年4月15日付「Girl eats Leopard Cat and shares it online」(Credit: Sanook)』『New York Post 2023年1月30日付「Food blogger fined $18.5K for grilling and eating great white shark」(TikTok(Douyin))』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)