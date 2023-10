ギリシャ西部の都市メソロンギの精肉店で先月29日、50歳の女性が業務用肉ミキサーを清掃中、頭から機械に巻き込まれて死亡した。最初に異常に気付いたのは一緒に清掃作業をしていた娘で、精神的にショックを受けているという。悲劇のニュースをギリシャのニュースメディア『iefimerida.gr』などが伝えた。

事故が起きたのは午後9時過ぎで、同店で1か月前から18歳の娘(一部報道では17歳とも)とともに清掃員として働いていたアナさん(Ana、50)が死亡した。アナさんはアルバニア共和国出身で、夫と離婚後、娘と息子(10)を連れてギリシャに渡り、2年前からメソロンギに住んでいた。

娘は当時、精肉店の入り口を掃除中で、悲鳴を聞いて慌ててキッチンに向かったところ、母親が肉ミキサーに巻き込まれているのを発見した。そして店から飛び出して助けを求め、現場には通行人ら数名が駆けつけたものの、すでに手に負えない状態だったという。

事故現場を目撃した人は「女性は床に膝をついたまま、後ろ向きで頭から巻き込まれていた。上半身が機械にすっぽり入った状態で、きっと首の骨が折れてしまったのだろう」と動揺を隠せない様子で語っており、パニックに陥った娘はその後、ショック状態のまま病院に搬送された。

一方で現場では、警察や消防などによる遺体の回収作業が午前0時前まで行われ、警察は数日後、店のオーナーを業務上過失致死傷罪で逮捕した。

なお公開された肉ミキサーの写真を見ると、スタートボタンが向かって右側に付いていることが分かり、店のオーナーの父親は地元メディアに「掃除を終えた彼女は機械の前に座ろうとしたのではないか。そしてその時に誤ってボタンを押してしまい、首が巻き込まれた可能性もある」と指摘したが、事故原因や詳細については明かされていない。

残された2人の子供たちは現在、友人宅で過ごしているそうで、アナさんを良く知る人は「彼女はとても素敵な女性で、子供たちを養うために朝から晩まで働いていましたよ」と声を震わせて語ったそうだ。

ちなみに工場での悲劇の事故は度々起きており、昨年にはアメリカの鋳物工場で、39歳の男性従業員が鉄を溶解するための炉の中に転落し、体半分を床に残して死亡した。また2020年にはアメリカの鶏肉加工工場で、冷却機器を清掃中だった男性が頭を巻き込まれて即死していた。

