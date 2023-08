モスバーガー夏の福袋2023「サマーラッキーバッグ」店頭販売スタート、『すみっコぐらし』のコラボグッズ、保冷トートバッグ･ボトルホルダー･冷感タオルなどに食事券3500円分

モスバーガーは8月2日、人気キャラクター『すみっコぐらし』とコラボレーションした夏の福袋「サマーラッキーバッグ」の店頭販売を開始する。

【関連記事】モスバーガー 2023夏の福袋「サマーラッキーバッグ」ネット予約スタート、『すみっコぐらし』コラボ 保冷トートバッグ・冷感タオルなどに食事券3500円分が付いて“3500円”

税込3,500円。『すみっコぐらし』をデザインした4種類の雑貨と、販売額相当の食事券(3,500円分)が入った福袋。事前予約はすでに締め切っている。受け取り期間は8月2日から8月10日まで。店舗によっては事前予約で完売し、店頭販売を行わない場合がある。

モスバーガー×すみっコぐらし 2023「サマーラッキーバッグ」(c)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

『すみっコぐらし』は、サンエックスの人気キャラクター。“今日もどこかのすみっこでくらす、すみっこが好きななかまたち”。「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な「すみっコ」たち。子どもだけでなく、大人も含めた幅広い世代から人気を集めている。

〈モスバーガー 2023夏の福袋「サマーラッキーバッグ」セット内容〉

モスバーガー×すみっコぐらし「サマーラッキーバッグ」の内容は、「保冷トートバッグ」「ボトルホルダー」「冷感タオル」「クリアマルチケース」「お食事補助券3,500円分」。4種類の雑貨は、今回の「サマーラッキーバッグ」でしか手に入らないオリジナルグッズ。『すみっコぐらし』をデザインした専用紙袋に入れて提供する。

専用袋(紙製)/モスバーガー×すみっコぐらし夏の福袋「サマーラッキーバッグ」2023

◆「保冷トートバッグ」/2023夏の福袋『サマーラッキーバッグ』

「保冷トートバッグ」は、ランチやちょっとしたピクニックにも使える保冷トートバッグ。大きさは約高さ195mm×横幅285mm×奥行95mm。素材はポリエステル。

モスバーガー×すみっコぐらし「保冷トートバッグ」/サマーラッキーバッグ

【関連記事】「ジョリーパスタの夏の福袋2023」発売へ、kippisコラボのバッグ・保冷巾着・ボトルなど、食事券4500円分が付いて“4400円”

◆「ボトルホルダー」/2023夏の福袋『サマーラッキーバッグ』

「ボトルホルダー」は、ペットボトルの持ち運びに便利な保冷ボトルホルダー。大きさは約高さ170mm×直径85mm。本体の素材はポリ塩化ビニル、紐の素材はポリエチレン。

モスバーガー×すみっコぐらし「ボトルホルダー」/サマーラッキーバッグ

【関連記事】カルディ 2023夏「ネコバッグ」オンライン抽選受付スタート、猫柄バッグ&グラス、クッキー・ゼリーなどセットに

◆「冷感タオル」/2023夏の福袋『サマーラッキーバッグ』

「冷感タオル」は、水に濡らして首に巻くことで、涼しく過ごせる“暑い夏に大活躍のアイテム”。大きさは約横幅950mm×高さ200mm。素材はポリエステル。

モスバーガー×すみっコぐらし「冷感タオル」/サマーラッキーバッグ

【関連記事】8月22日は“裏不二家の日”、黒い「ペコちゃんエコバッグ」配布、真っ黒ミルキーロール・真っ黒ショートケーキなど発売

◆「クリアマルチケース」/2023夏の福袋『サマーラッキーバッグ』

「クリアマルチケース」は、首から下げて使えるクリア仕様のマルチケース。素材はポリエチレン。サイズは、約高さ200mm×横幅120mm。紐の長さ550mm。

モスバーガー×すみっコぐらし「クリアマルチケース」/サマーラッキーバッグ

【関連記事】スタバ×BEAMS 保冷バッグ・ボトルホルダー・ポーチなど7品発売/スターバックス「Find MY TOGO Style」

◆「お食事補助券3,500円分」/2023夏の福袋『サマーラッキーバッグ』

「お食事補助券3,500円分」は、一部を除く全国の「モスバーガー」で使える、税込3,500円分の食事券。500円×7枚つづり。有効期間は、8月2日から2023年10月31日まで。お釣りはでない。

モスバーガー×すみっコぐらし「お食事補助券3,500円分」/サマーラッキーバッグ

◆モスバーガー×すみっコぐらし「サマーラッキーバッグ」特設サイト