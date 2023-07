国立での2連戦を2勝

イングランド1部マンチェスター・シティは7月26日、プレシーズンマッチでドイツ1部バイエルン・ミュンヘンと対戦し、2-1で勝利した。

国立競技場での試合で2戦2勝と順調な仕上がりを示して日本を去ることになるなか、ノルウェー代表FWアーリング・ブウト・ハーランドは自身の公式SNSを通して日本語で挨拶した。

シティは昨季、FAカップ、プレミアリーグ、UEFAチャンピオンズリーグで優勝を達成。三冠王者はプレシーズンツアーで来日し、23日には横浜F・マリノスと対戦して5-3で勝利を収めていた。ブンデスリーガ王者のバイエルンとは昨季のCL準々決勝以来の顔合わせとなったが、国立競技場での一戦でもシティが2-1でバイエルンに競り勝った。

ハーランドは横浜FM戦で2ゴールをマークして逆転勝利に貢献。バイエルン戦は後半から出場した。

日本で上々の仕上がりを見せたプレミア王者はツアーの感謝を伝えた。ハーランドは自身の公式X(ツイッター)に「Thank you Japan for the love and support!ありがとう、日本」と投稿。これにファンからは「ハーランド日本語珍しい!」「ハーランド日本語ツイートはヤバいね」「なんというホスピタリティ」「ハーランドが日本語で投稿してる、、!!まじ最高でした」と、驚きと喜びの声が寄せられていた。また漢字風にデザインされたユニフォームに対しても「何この筆記体めっちゃかっこいいやん」「背中の字体すき」と反響があった。

世界的スターの来日に日本のファンも大いに楽しんだようだ。(FOOTBALL ZONE編集部)