下肢が融合し人魚のような脚を持つ女児が今年2月、5歳の誕生日を迎えた。母親は出産前、医師に「生存は無理だろう」と言われたそうだが、女児は脚の手術を受けて義足で歩けるまでになったという。母親が「奇跡の子」と語る女児について、英ニュースメディア『Metro』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

米テキサス州ラボックに住むブレアー・スパイビーちゃん(Blaire Spivey、5)は2018年2月7日、非常に稀な先天性奇形「シレノメリア」をもって誕生した。

シレノメリアは下肢が癒着し、まるで人魚のように見えることから「人魚症候群」とも呼ばれている。2021年4月の医学雑誌『Journal of Medical Case Reports』によると、6万〜7万人の妊娠に1人の割合で発生するという。ただ子宮内や生後数日で命を落としてしまうことがほとんどで、ある程度生存できたのは数例と言われている。泌尿生殖器系や消化管の奇形を伴うことが多く、発生原因は完全に解明されていない。

ブレアーちゃんのケースでは、下肢が融合していることに加え、両脚の膝下が後ろ向きに生えていた。また腎臓の先天的な形態異常「馬蹄腎」を発症し、左右の腎臓が下方で融合して馬の蹄のような形をしていたという。

母親のノエルさん(Noelle、35)が病気を知ったのは、妊娠12週で行った初めての超音波検査で、医師には「非常に稀で致死的な状態。胎児は『生存できるかどうか』という問題ではなく『いつ亡くなるか』という状態にある」と言われたそうだ。

ノエルさんは当時のことを「人魚症候群と診断された胎児のほとんどが、腎臓や腸、性器が上手く発達しないと聞いてね。私は医師の言葉に涙し、『いったいどんな子が生まれてくるのだろう』と恐怖で震えたわ」と振り返る。

それでもブレアーちゃんは、緊急帝王切開で体重2041グラムで誕生した。ノエルさんは「娘を初めて見た時の私はとても落ち着いていたの。恐怖心など全くなく、人生で最も幸せな瞬間だったわ」と明かしている。

そしてその後のブレアーちゃんはというと、生後1日で人工肛門を作る手術を受け、約1か月後に退院、「非常に特別なケース」として医師らを驚愕させた。

また1歳5か月になった2019年7月には、テキサス小児病院で融合した脚を分離し、両膝下を切断する約7時間の手術を受けていた。手術は成功し、ブレアーちゃんは翌春には短い義足(スタビー)を、2022年夏には両膝下の義足を初めて装着し、最初の一歩を踏み出したという。

ちなみにノエルさんは、ブレアーちゃんのことを「生まれながらの人魚」と呼んでいるそうで、娘について次のように語っている。

「ブレアーは奇跡。医師は当初『歩くことはない』と言っていたけど、娘は『走ることができるようになりたい』と張り切っているわ。それにとても賢く、面白くてね。最近は寄り目にすることを覚えたのよ!」

「また車椅子テニスやチアリーディングも始めてね。私は娘が長生きし、幸せで健康な人生を送ることができるよう願っているわ!」

なおブレアーちゃんは、膀胱の一部が欠損するなどの症状があり、さらなる手術が必要という。しかしノエルさんは「娘は元気いっぱいで強いのよ!」と述べており、今後も医師をあっと言わせるのは間違いないだろう。

画像は『Metro 2023年4月12日付「Little girl born with ‘mermaid’ legs fused together takes her first steps」(Picture: Noelle Spivey / SWNS)』『KCBD NewsChannel 11 2019年7月2日付「Girl with ‘mermaid syndrome’ to undergo surgery to separate legs」(Spivey family)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)